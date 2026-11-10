CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 Haute-Corse : six conducteurs interpellés pour alcool ou stupéfiants au volant 10/11/2026 Bastia : entre investissements et hausse des impôts, l’équation délicate de la CAB 10/11/2026 Le Trail de Calvi confirme son succès et rassemble bien au-delà du sport pour sa quatrième édition 10/11/2026

Haute-Corse : six conducteurs interpellés pour alcool ou stupéfiants au volant


La rédaction le Mardi 10 Novembre 2026 à 09:12

Six automobilistes ont été interpellés ce week-end en Haute-Corse pour conduite sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou des deux. Certains sont également mis en cause pour d’autres infractions.



Haute-Corse : six conducteurs interpellés pour alcool ou stupéfiants au volant
Les policiers de Haute-Corse ont procédé à six interpellations au cours du week-end dans le cadre de la lutte contre les comportements à risque sur les routes.
Selon les informations communiquées par la police, les six conducteurs étaient sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou des deux substances au moment des faits.
Deux d’entre eux sont également mis en cause pour d’autres infractions. L’un pour recel de vol de véhicule et conduite sans permis, l’autre pour un délit de fuite après un accident de la circulation.
À travers ce bilan, les forces de l’ordre rappellent les dangers liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants au volant.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos