Haute-Corse : six conducteurs interpellés pour alcool ou stupéfiants au volant

Les policiers de Haute-Corse ont procédé à six interpellations au cours du week-end dans le cadre de la lutte contre les comportements à risque sur les routes.
Selon les informations communiquées par la police, les six conducteurs étaient sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou des deux substances au moment des faits.
Deux d’entre eux sont également mis en cause pour d’autres infractions. L’un pour recel de vol de véhicule et conduite sans permis, l’autre pour un délit de fuite après un accident de la circulation.
À travers ce bilan, les forces de l’ordre rappellent les dangers liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants au volant.
Selon les informations communiquées par la police, les six conducteurs étaient sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants ou des deux substances au moment des faits.
Deux d’entre eux sont également mis en cause pour d’autres infractions. L’un pour recel de vol de véhicule et conduite sans permis, l’autre pour un délit de fuite après un accident de la circulation.
À travers ce bilan, les forces de l’ordre rappellent les dangers liés à la consommation d’alcool et de stupéfiants au volant.
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