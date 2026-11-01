Bastia - Une superbe balade dans le ciel, de Galilée aux exoplanètes

Après avoir reçu début octobre Sébastien Bonifay pour son premier livre « (Not) born in the USA » », dans le cadre de son cycle « Spezialità », la médiathèque Barberine Duriani du centre culturel l’Alb’Oru à Bastia, organise ce mardi 10 novembre à 18h, une 2e rencontre, celle avec le Maître de conférences à Sorbonne Université, Arnaud Cassan. Astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique de Paris, où ses travaux portent sur les exoplanètes, il est l’auteur de nombreux articles de recherche et aime partager sa passion pour l’astronomie avec tous les publics. Intitulé de sa conférence : « Observer le ciel de Galilée aux exoplanètes ». Un beau voyage dans le ciel, durant lequel le conférencier dévoilera les secrets de l'espace comme le trou noir géant caché au centre de la Voie Lactée, les exo planètes et les autres découvertes faites par l'homme depuis Galilée.