La statue de la Vierge vandalisée à Porto-Vecchio restaurée près de Bastia par Denis Leonetti

Une fois les réparations effectuées, commence un autre travail : celui des finitions. Ponçage, corrections… Les gestes se répètent jusqu’à obtenir une surface régulière. « Ça fait une semaine que je ponce », confie-t-il. Sur la statue, de petites croix indiquent encore les imperfections à reprendre. La manipulation de la statue de la Vierge Marie demande également de la précaution. « Au départ, elle était allongée. Maintenant, elle est debout, mais quand on doit la déplacer, on le fait toujours à deux, parce qu’elle doit bien peser une vingtaine de kilos, peut-être plus depuis que j’ai mis du ciment dans le socle. En plus, on vient de remettre les mains, c’est encore plus délicat. Pour que ça sèche correctement, on a fait tourner le chauffage presque toute la nuit dans l’atelier. Maintenant, elle ne bouge plus. »





Le plus gros du travail est désormais derrière Denis Leonetti. Après les derniers ponçages et les ultimes corrections, la statue doit recevoir une peinture blanche spéciale. Et le calendrier est fixé : la statue de la Vierge Marie repartira à Porto-Vecchio le 21 novembre. Il dispose donc encore de quelques jours pour parfaire les finitions. Une initiative bénévole qui permet aujourd’hui à la statue de se rapprocher de son retour sous l’arche du rond-point du Stabiacciu.

