A màghjina - Aiacciu : un batellu chi passa…

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le Vendredi 6 Novembre 2026 à 07:25

Dans le golfe d’Ajaccio, le soleil tente une dernière percée à travers les nuages sombres. Ses rayons éclairent l’horizon et déposent des reflets dorés sur la mer, tandis qu’un bateau poursuit tranquillement sa traversée. En arrière-plan, les montagnes disparaissent peu à peu dans l’obscurité. Un beau contraste entre un ciel chargé et les dernières lumières de la journée.
Si, comme Paul Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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