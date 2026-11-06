A màghjina - Aiacciu : un batellu chi passa…
Dans le golfe d’Ajaccio, le soleil tente une dernière percée à travers les nuages sombres. Ses rayons éclairent l’horizon et déposent des reflets dorés sur la mer, tandis qu’un bateau poursuit tranquillement sa traversée. En arrière-plan, les montagnes disparaissent peu à peu dans l’obscurité. Un beau contraste entre un ciel chargé et les dernières lumières de la journée.
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