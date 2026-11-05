Intempéries en Haute-Corse : encore 150 mm de pluie attendus dans la nuit

La rédaction le Jeudi 5 Novembre 2026 à 18:33

La vigilance orange pluies-inondations est maintenue jusqu’à vendredi midi en Haute-Corse. Après des cumuls atteignant 200 mm sur la façade orientale, 150 mm supplémentaires sont attendus dans la nuit, principalement dans le Fium'Orbu et sur la chaîne centrale.