Intempéries en Haute-Corse : encore 150 mm de pluie attendus dans la nuit

Il a trouvé refuge sur le toit de son engin de chantier apres avoir essayé de porter assistance au conducteur d'un semi-remorque, prisonnier des eaux lui aussi… (Capture vidéo dragon2b-officiel)
Pour l’heure, les conséquences restent limitées.
Ce jeudi matin, vers 8 heures, sur la commune de Prunelli di Fium'Orbu, deux personnes ont été extraites par treuillage au moyen du Dragon 2B et du binôme Savheli (sauvetage aquatique héliporté ) de leurs véhicules piégés par les eaux. Regardez la vidéo de Dragon 2 B.
Par ailleurs, une rupture de ligne électrique prive également 350 clients de courant dans quatre communes de Castagniccia : San-Gavino-d’Ampugnani, Pruno, San-Damiano et Scata.
Les cours d’eau restent sous surveillance, même si leur niveau était globalement stable jeudi en fin de journée.
Ce jeudi, 19 établissements scolaires répartis dans 13 communes ont été fermés. Certaines lignes de transports scolaires ont également été suspendue
Les restrictions sont prolongées jusqu’à vendredi midi, notamment l’interdiction des poids lourds sur la RT10 entre Aléria et Solenzara et la fermeture du GR20. L’accès aux abords des cours d’eau reste interdit jusqu’à 19 heures.
La préfecture appelle à limiter les déplacements durant la nuit. Plus de 300 pompiers et gendarmes, ainsi que trois sections de CRS et une centaine d’agents de la Collectivité de Corse, sont mobilisés.
Ce matin, vers 08h00, sur la commune de Prunelli di Fiumorbo, deux personnes ont été extraites par treuillage au moyen du Dragon 2B et du binome Savheli de leurs véhicules piégés par les eau
Ce jeudi matin, vers 8 heures, sur la commune de Prunelli di Fium'Orbu, deux personnes ont été extraites par treuillage au moyen du Dragon 2B et du binôme Savheli (sauvetage aquatique héliporté ) de leurs véhicules piégés par les eaux. Regardez la vidéo de Dragon 2 B.
Par ailleurs, une rupture de ligne électrique prive également 350 clients de courant dans quatre communes de Castagniccia : San-Gavino-d’Ampugnani, Pruno, San-Damiano et Scata.
Les cours d’eau restent sous surveillance, même si leur niveau était globalement stable jeudi en fin de journée.
Ce jeudi, 19 établissements scolaires répartis dans 13 communes ont été fermés. Certaines lignes de transports scolaires ont également été suspendue
Les restrictions sont prolongées jusqu’à vendredi midi, notamment l’interdiction des poids lourds sur la RT10 entre Aléria et Solenzara et la fermeture du GR20. L’accès aux abords des cours d’eau reste interdit jusqu’à 19 heures.
La préfecture appelle à limiter les déplacements durant la nuit. Plus de 300 pompiers et gendarmes, ainsi que trois sections de CRS et une centaine d’agents de la Collectivité de Corse, sont mobilisés.
Ce matin, vers 08h00, sur la commune de Prunelli di Fiumorbo, deux personnes ont été extraites par treuillage au moyen du Dragon 2B et du binome Savheli de leurs véhicules piégés par les eau