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De fortes pluies et inondations à Porto-Vecchio, 30 personnes mises en sécurité et plusieurs routes coupées


La rédaction le Mercredi 4 Novembre 2026 à 18:28

De fortes pluies causant des inondations touchent actuellement le lieu-dit Precojo sur la commune de Porto Vecchio, indique le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud. Neuf interventions mobilisant 30 sapeurs-pompiers sont en cours. Le SIS précise que 30 personnes ont été mises en sécurité, 4 personnes ont été sauvées de leurs véhicules emportés par les eaux et 10 maisons ont été inondées. Plusieurs axes sont coupés : la RT 10, la route Precojo - Ceccia, la route de Palombaggia et la RD 859 entre Ceccia et Sotta. Les autorités recommandent d’éviter le secteur sud de la commune de Porto-Vecchio et le secteur Sotta / Figari.







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