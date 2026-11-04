Autonomie : Suivez en direct la séance exceptionnelle de l'Assemblée de Corse

« Nous ne regrettons rien et nous ne renonçons pas », a affirmé de son côté Gilles Giovannangeli, résumant ainsi l’état d’esprit du Conseil exécutif. Rappelant que le processus d’autonomie s’inscrit dans « la lutte d’un peuple pour la reconnaissance de ses droits » engagée depuis plus de 60 ans, il a défendu le choix d’une solution politique négociée. « Nous avons fait le choix de la négociation, de la solution politique globale négociée. C’est un choix qui est difficile et qui n’exclut pas le rapport de force, mais qui inclut fortement la recherche du dialogue, des points d’équilibre et donc forcément des compromis », a-t-il souligné, en rappelant que les quatre années de discussions dans le cadre du processus de Beauvau avaient permis aux différentes forces politiques insulaires et au Gouvernement de trouver un accord sur des écritures constitutionnelles « pesées mot par mot, virgule par virgule ». Un texte ensuite porté devant l’Assemblée nationale, où il a été adopté à une large majorité, malgré l’ajout d’un article qui suscitait des réserves. « Mais nous l’avons fait parce que l’esprit de l’accord était respecté », a-t-il insisté.



Revenant sur le rejet du texte par le Sénat, Gilles Giovannangeli a également répondu à ceux qui estimaient que cet échec était prévisible et que les élus corses s'étaient simplement heurtés au principe de réalité. « Nous pensions que le Sénat, y compris dans sa frange la plus conservatrice, allait intégrer la légitimité démocratique de ces dix dernières années », a-t-il expliqué, en rappelant que les différentes élections territoriales, municipales, législatives et sénatoriales avaient régulièrement confirmé le soutien à la revendication d’autonomie.





Dans le même temps, il a pointé une autre réalité, celle d’une « manœuvre politicienne orchestrée par la frange conservatrice du parti Les Républicains ». Une stratégie qui , selon le président de l'Exécutif, s’est progressivement dessinée au fil des débats au Palais du Luxembourg. « Ceux qui étaient au Sénat ont bien vu que cette démarche s’organisait », a-t-il relevé, en dénonçant les amendements successifs déposés par les sénateurs les plus conservateurs de la droite, qui ont conduit à déconstruire progressivement le texte initial. « Malheureusement ces sénateurs ont été rejoints par le sénateur de Corse-du-Sud, c’est une réalité que l’on doit citer aujourd’hui, même si Jean-Jacques Panunzi a longtemps expliqué qu’il ne serait pas celui qui déconstruirait l’accord de Beauvau ».





« Pour notre part, nous sommes dans un cap politique clair : celui d’une solution politique et nous ne dévierons pas », a poursuivi Gilles Giovannangeli. Alors que le Gouvernement a proposé aux élus corses de se rendre à Paris dès lundi pour engager une nouvelle phase de discussions, le président de l’Exécutif a indiqué ne pas être opposé à cette perspective, tout en posant plusieurs conditions préalables. « Nous n’y sommes pas défavorables, mais nous fixons nos conditions, forts de l’acquis que nous venons de vivre. Nous ne pouvons pas y aller si nous n’avons pas plusieurs garanties », a-t-il prévenu.



La première concerne la position du Gouvernement, dont il a dénoncé les discours contradictoires lors des débats au Sénat. Saluant l’engagement et la loyauté de la ministre Françoise Gatel, il a en revanche regretté les déclarations d’un autre membre du Gouvernement excluant notamment la possibilité d’un statut fiscal, d’un statut de résident, de la reconnaissance du peuple corse ou encore de la coofficialité de la langue corse. « Ça, nous ne l’acceptons pas », a-t-il insisté. Avant toute reprise du dialogue, Gilles Giovannangeli demande donc à l’État de clarifier sa position, mais aussi de présenter une méthode de travail et un calendrier précis pour cette nouvelle séquence de négociations.



