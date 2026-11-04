Météo : Jusqu'à 200 mm de pluie attendus localement en Corse

Si les premières pluies ont déjà commencé, elles devraient devenir plus significatives à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Le pic de l'épisode est attendu jeudi en fin d'après-midi et en soirée, avec des intensités pouvant atteindre 50mm de pluie par heure localement. Des précipitations aussi importantes en peu de temps peuvent provoquer une montée rapide des cours d'eau et entraîner des risques de ruissellement et d'inondation, notamment dans les secteurs les plus exposés.





La situation pourrait également se compliquer sur le littoral. La mer devrait devenir agitée, avec une houle pouvant approcher les deux mètres sur le secteur est de l'île. Un phénomène qui vient s'ajouter aux fortes précipitations attendues. face à cette situation, Météo France recommande aux habitants de suivre attentivement l'évolution de la vigilance météorologique ainsi que les alertes qui pourraient être communiquées par les préfectures. Un passage en vigilance orange est envisagé dès mercredi 4 novembre, à 16 heures, selon les prévisions communiquées par Sophie Desmarieu. Une amélioration est toutefois attendue à partie de vendredi matin. Le vent devrait progressivement diminuer et les dernières précipitations s'estomper.