Météo : Jusqu'à 200 mm de pluie attendus localement en Corse

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La Corse se prépare à un nouvel épisode de fortes précipitations. Ce mercredi 4 novembre, les deux départements de l'île sont placés en vigilance jaune pour pluie-inondation et orages. Mais la situation pourrait rapidement se dégrader dans les prochaines heures, avec un passage en vigilance orange envisagé par Météo-France. C'est principalement la moitié de l'île qui devrait être concernée par cet épisode méditerranéen. La Plaine orientale, le Fiumorbu et une partie du Cortenais figurent parmi les secteurs les plus exposés: "On s'attend à de très fortes précipitations, de l'ordre de 200mm au moins en 24 heures localement, voire plus", explique Sophie Desmarieu, de Météo France.
À l'origine de cet épisode, une dépression de surface associée à un front chaud, qui doit stagner au-dessus de l'île pendant environ 36 heures. Les différents modèles météorologiques présentent encore des scénarios divergents concernant les quantités exactes de pluies attendues. Malgré ces incertitudes, les révisionnistes anticipent des précipitations particulièrement importantes importantes sur certains secteurs.
À l'origine de cet épisode, une dépression de surface associée à un front chaud, qui doit stagner au-dessus de l'île pendant environ 36 heures. Les différents modèles météorologiques présentent encore des scénarios divergents concernant les quantités exactes de pluies attendues. Malgré ces incertitudes, les révisionnistes anticipent des précipitations particulièrement importantes importantes sur certains secteurs.
Un pic de précipitations attendu jeudi
Si les premières pluies ont déjà commencé, elles devraient devenir plus significatives à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Le pic de l'épisode est attendu jeudi en fin d'après-midi et en soirée, avec des intensités pouvant atteindre 50mm de pluie par heure localement. Des précipitations aussi importantes en peu de temps peuvent provoquer une montée rapide des cours d'eau et entraîner des risques de ruissellement et d'inondation, notamment dans les secteurs les plus exposés.
La situation pourrait également se compliquer sur le littoral. La mer devrait devenir agitée, avec une houle pouvant approcher les deux mètres sur le secteur est de l'île. Un phénomène qui vient s'ajouter aux fortes précipitations attendues. face à cette situation, Météo France recommande aux habitants de suivre attentivement l'évolution de la vigilance météorologique ainsi que les alertes qui pourraient être communiquées par les préfectures. Un passage en vigilance orange est envisagé dès mercredi 4 novembre, à 16 heures, selon les prévisions communiquées par Sophie Desmarieu. Une amélioration est toutefois attendue à partie de vendredi matin. Le vent devrait progressivement diminuer et les dernières précipitations s'estomper.
La situation pourrait également se compliquer sur le littoral. La mer devrait devenir agitée, avec une houle pouvant approcher les deux mètres sur le secteur est de l'île. Un phénomène qui vient s'ajouter aux fortes précipitations attendues. face à cette situation, Météo France recommande aux habitants de suivre attentivement l'évolution de la vigilance météorologique ainsi que les alertes qui pourraient être communiquées par les préfectures. Un passage en vigilance orange est envisagé dès mercredi 4 novembre, à 16 heures, selon les prévisions communiquées par Sophie Desmarieu. Une amélioration est toutefois attendue à partie de vendredi matin. Le vent devrait progressivement diminuer et les dernières précipitations s'estomper.