Coupe France - Le GFCA volley éliminé par Narbonne au Palatinu

GFC Ajaccio - Narbonne : 0-3

Évolution du score : 22-25, 14-25, 18-25

Complexe du Palatinu

300 spectateurs environ

Arbitres : Mr Philippe Galant et Mr Alain Chouman

Six de départ : Ajaccio : Deveze (libéro), Talon, Roatta, Capet, Adriano, Neto, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Narbonne : Lopez (libéro), Gill, Braun, Czerwinski, Held, Nieves, Maron, entraîneur : Patrick Duflos



La marche était trop haute pour les Diables rouges. Battu sur son parquet par Narbonne (22-25, 14-25, 18-25), devant environ 300 spectateurs, le GFC Ajaccio quitte la Coupe de France dès son entrée en lice. Les Ajacciens ont résisté dans le premier set avant de céder nettement dans les deux suivants, pénalisés par leurs approximations techniques. Ils peuvent à présent se concentrer sur la suite du championnat avec un déplacement à Saint-Jean d’Illac ce samedi.