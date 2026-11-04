Coupe France - Le GFCA volley éliminé par Narbonne au Palatinu

GFC Ajaccio - Narbonne : 0-3
Évolution du score : 22-25, 14-25, 18-25
Complexe du Palatinu
300 spectateurs environ
Arbitres : Mr Philippe Galant et Mr Alain Chouman
Six de départ : Ajaccio : Deveze (libéro), Talon, Roatta, Capet, Adriano, Neto, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Narbonne : Lopez (libéro), Gill, Braun, Czerwinski, Held, Nieves, Maron, entraîneur : Patrick Duflos
La marche était trop haute pour les Diables rouges. Battu sur son parquet par Narbonne (22-25, 14-25, 18-25), devant environ 300 spectateurs, le GFC Ajaccio quitte la Coupe de France dès son entrée en lice. Les Ajacciens ont résisté dans le premier set avant de céder nettement dans les deux suivants, pénalisés par leurs approximations techniques. Ils peuvent à présent se concentrer sur la suite du championnat avec un déplacement à Saint-Jean d’Illac ce samedi.
Évolution du score : 22-25, 14-25, 18-25
Complexe du Palatinu
300 spectateurs environ
Arbitres : Mr Philippe Galant et Mr Alain Chouman
Six de départ : Ajaccio : Deveze (libéro), Talon, Roatta, Capet, Adriano, Neto, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Narbonne : Lopez (libéro), Gill, Braun, Czerwinski, Held, Nieves, Maron, entraîneur : Patrick Duflos
La marche était trop haute pour les Diables rouges. Battu sur son parquet par Narbonne (22-25, 14-25, 18-25), devant environ 300 spectateurs, le GFC Ajaccio quitte la Coupe de France dès son entrée en lice. Les Ajacciens ont résisté dans le premier set avant de céder nettement dans les deux suivants, pénalisés par leurs approximations techniques. Ils peuvent à présent se concentrer sur la suite du championnat avec un déplacement à Saint-Jean d’Illac ce samedi.