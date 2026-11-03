Un partenariat entre la Collectivité de Corse et le CNFPT pour renforcer les compétences des agents

(Photo : Gérard Baldocchi)





Permettre aux agents de la Collectivité de Corse de continuer à se former : c’est l’objectif de la convention qui a été signée ce mardi à Bastia par Lauda Guidicelli-Sbraggia, conseillère exécutive en charge de la formation professionnelle, et François Dalcoletto, délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). D’une durée de cinq ans, elle vise à renforcer la coopération entre les deux institutions « en matière de formation professionnelle, de développement des compétences et d’accompagnement des transformations de l’administration ». « Notre volonté, c'était d'avoir une politique de formation délocalisée, décentralisée, afin d'être au plus près des usagers et surtout d’avoir des propositions qui soient en accord avec nos priorités politiques », explique Lauda Guidicelli-Sbraggia. « C'est une formation plus attirante, plus attractive, et c'est aussi important de pouvoir permettre à un agent désireux de se former de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle, sans que l'accès à la formation devienne un frein. Le but, c'est de faire en sorte que nos agents puissent passer d’un parcours A à un parcours B. »





Concrètement, la convention identifie plusieurs axes de coopération, parmi lesquels la transition écologique et numérique, l’action sociale ou encore la langue corse. « On a aujourd’hui une vision claire de notre politique de formation », précise la conseillère exécutive. « Il s’agit de nos axes prioritaires en termes de politique publique. En matière de transition écologique, il faut qu'on puisse être à la pointe. La transition numérique, notamment avec l'intelligence artificielle, je pense que c'est important aussi de pouvoir utiliser ces compétences-là. Il y a aussi la question du management, comment on manage une collectivité, un service, une direction. Tout s'est fait entre les directions côté Collectivité de Corse et les équipes côté CNFPT pour avoir vraiment un catalogue de formations qui soit au plus près des besoins qui sont remontés de la part des équipes de la collectivité. »





L’objectif est ainsi de proposer différents types de formations, « des petits modules, des modules plus longs, des cycles de formation… ». « On veut vraiment faire gagner en compétence l’agent qui voudrait se former. » En 2025, 13 500 personnes ont suivi les formations proposées par le CNFPT en Corse, selon François Dalcoletto. « C’est énorme, ça représente 1 500 heures de formation », indique-t-il. « Ça veut dire que les gens veulent quand même s'instruire sur ce qu'ils font. »





Si le processus d'autonomie de la Corse a été compromis, le Sénat ayant rejeté la semaine dernière le projet de loi constitutionnelle sur l’autonomie de la Corse, la Collectivité de Corse et le CNFPT travaillent quand même à la formation des agents dans le cas où une autonomie serait accordée à l’île. « Dans bon nombre de nos politiques publiques, nous intervenons hors de notre champ de compétences, et je pense qu’il était important aujourd’hui de pouvoir travailler sur ce que serait notre collectivité dans le cadre d'un véritable statut d'autonomie », poursuit Lauda Guidicelli-Sbraggia. « Gouverner, c'est prévoir et c'est anticiper, c'est ce que nous faisons aujourd'hui en formant nos agents, qui plus est, je pense aussi dans l'intérêt des femmes et des hommes qui ont envie de se former, qui ont envie de s'essayer à d'autres parcours. C’est aussi notre rôle en tant qu'institution. »

