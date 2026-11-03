À Castirla, EDF Corse sensibilise élus et services de l’État à la sûreté hydraulique

À l’heure où les phénomènes météorologiques violents semblent se multiplier, cette journée était aussi l’occasion de revenir sur le risque de crue et sur le rôle des barrages lors de ces épisodes. « Un des messages forts que l’on fait passer, c’est qu’on n’aggrave pas la crue naturelle », martèle Florent Cardolaccia. « Au mieux, on la tamponne, c’est-à-dire qu’on stocke un peu d’eau qui arrive du cours d’eau dans les barrages. Par contre, une fois que le barrage est plein, on rend à la nature ce qu’elle nous donne. Si on a un certain débit en entrée, on aura le même débit en sortie ». Un fonctionnement qui reste parfois mal compris, notamment lorsque des inondations surviennent en aval d’un barrage. « Quand il y a une crue très forte, nous, on vient stocker cette eau. Et en fait, les gens à l’aval ne la voient plus. Par contre, une fois que le barrage est plein, on la restitue », explique-t-il. Une situation qui peut alors laisser penser que la montée des eaux est provoquée par les installations hydroélectriques, alors qu'EDF assure ne faire que restituer l'eau apportée naturellement par la crue. « On n’ouvre surtout pas de vanne pendant les crues pour faire des surdébits », insiste Florent Cardolaccia.



Un rappel qui prend tout son sens alors que, selon lui, les représentants de la préfecture et de la gendarmerie présents ce mardi ont également fait le constat d'une diminution de la sensibilisation de la population aux risques naturels. D'où l'importance, pour EDF, de mieux faire connaître le fonctionnement de ses ouvrages, mais aussi de rappeler que les cours d'eau peuvent présenter des dangers, même en dehors de toute activité hydroélectrique.



