Décarbon’azzione : en Corse, les entreprises veulent accélérer leur transition écologique

Comment réduire son empreinte carbone tout en préservant sa compétitivité ? Comment financer les investissements nécessaires à la transition énergétique ? Et surtout, comment passer des ambitions aux réalisations concrètes ? Autant de questions qui étaient au cœur de la deuxième édition de Décarbon’azzione, organisée ce mardi matin à Ajaccio, à bord du Capu Rossu, l'un des deux nouveaux navires de Corsica Linea propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). Lancée en 2025 à l'initiative de Corsica Linea, du Crédit Agricole de la Corse et d'EDF Corse, cette manifestation entend mobiliser le tissu économique insulaire autour d'un défi commun : la décarbonation des activités. En partenariat avec ici RCFM et avec le soutien de l'ADEME, cette nouvelle édition a privilégié un format resserré, mêlant éclairages économiques, témoignages d'entrepreneurs et rencontres professionnelles. Une manière de rapprocher les entreprises des acteurs susceptibles de les accompagner dans leur transformation. « L'objectif, c'est de mettre en coopération territoriale les acteurs, les entreprises, mais aussi les opérateurs, facilitateurs et accompagnateurs de projets », explique Mario Capai, chef du service Action territoriale d'EDF Corse. Pour lui, l'enjeu est avant tout de permettre aux entreprises de « réduire leur impact carbone et leur consommation énergétique » en leur donnant accès aux compétences et aux dispositifs nécessaires.





« On peut s'inspirer les uns des autres et peut-être même faire ensemble »



Pour Corsica Linea, cette démarche collective s'inscrit dans une stratégie qui dépasse largement le seul transport maritime. La compagnie a placé la satisfaction de ses clients, la responsabilité sociétale et la transition environnementale au cœur de ses priorités. « Sur ces deux derniers axes, nous avons conscience que nous pouvons et que nous devons apporter quelque chose aux autres entreprises insulaires », souligne Vincent Orsini, chargé de mission auprès du directeur général de Corsica Linea.



La compagnie entend notamment partager son expérience en matière de transformation de ses activités. « Ce que nous observons, comme toute entreprise, c'est que dans bon nombre de cas, ces investissements, en plus de porter notre engagement sociétal, ont des retombées économiques évidentes », poursuit-il. D'où la volonté de favoriser les échanges entre acteurs du territoire : « On peut déjà s'inspirer les uns des autres, et puis peut-être même faire ensemble. » Une philosophie que Corsica Linea applique déjà à travers ses relations avec les producteurs insulaires, dont les produits occupent une place importante dans l'offre de restauration proposée à bord de ses navires.





Mais l'engagement environnemental de la compagnie se mesure également à travers les investissements engagés pour moderniser sa flotte. Corsica Linea conduit actuellement plus de 50 projets dans le cadre de sa transition énergétique, avec un objectif de réduction de 40 % de ses émissions de CO₂ à l'horizon 2030, par rapport à 2022, à distance parcourue comparable. « Aujourd'hui, on est environ à 20 %. L'année dernière, nous étions à 16 %. On avance petit à petit, mais on avance sûrement », indique Vincent Orsini. Cette progression repose notamment sur l'acquisition de nouveaux navires, l'amélioration des performances des bâtiments existants et l'optimisation des conditions de navigation, avec notamment une adaptation des horaires et des vitesses de traversée.





L'électrification des navires à quai constitue un autre chantier majeur, même si plusieurs obstacles demeurent. « Il y a un obstacle principal, c'est le mix énergétique et la capacité électrique », reconnaît Vincent Orsini, qui évoque également le coût du branchement électrique. « On ne gagne rien, voire ça nous coûte davantage de nous brancher à quai. Mais sur cela, on n'est pas regardant », assure-t-il, rappelant l'importance de limiter les émissions polluantes à proximité des populations.





Le Crédit Agricole veut être « un tiers de confiance » pour les entreprises



Du côté du Crédit Agricole de la Corse, la décarbonation constitue également un axe stratégique. Fraîchement arrivé à la direction générale de la caisse régionale, Alain Elegoët participait à cette rencontre avec la volonté affichée de poursuivre l'accompagnement des entreprises insulaires. « Je trouve l'initiative heureuse et, quand j'entends les exemples qui sont actuellement exprimés par nos clients, par les entreprises corses, ça trouve tout son sens », confie-t-il. Avant d'exprimer un souhait : « J'espère que ça va être un accélérateur d'idées, d'envies, pour conduire les projets. »





Pour le nouveau directeur général, l'engagement environnemental doit également se traduire au sein de l'établissement bancaire. La maîtrise des consommations énergétiques du nouveau bâtiment de la caisse régionale, comme les rénovations réalisées dans les agences, s'inscrit dans cette logique. Un engagement qui touche aussi aux conditions de travail des collaborateurs et qui doit, selon lui, se traduire par des actions visibles au quotidien. Mais le rôle de la banque ne saurait se limiter au financement des investissements. « Je voudrais faire passer le message qu'on n'est pas simplement un financeur. On est avant tout un tiers de confiance », insiste Alain Elegoët.

