CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Laurence Derik, praticienne en équithérapie à Olmeta-di-Tuda 04/11/2026 Ucciani : Un incendie endommage une habitation 28/10/2026 Vivario – La RT 20 fermée à la circulation cette nuit 28/10/2026 Nanette Maupertuis : « La Corse fait les frais d’une névrose républicaine qui étouffe toute singularité » 28/10/2026

Stonde di Vita avec… Laurence Derik, praticienne en équithérapie à Olmeta-di-Tuda


La rédaction le Mercredi 4 Novembre 2026 à 18:00

A Olmeta-di-Tuda, Laurence Derik travaille avec les chevaux depuis 25 ans. Elle pratique l’équithérapie : la thérapie par les chevaux. Grâce à eux, elle aide les personnes à dépasser leurs traumatismes et leurs maux. On l’a suivie lors d’une séance pour mieux comprendre son métier.









CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos