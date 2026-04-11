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Vivario – La RT 20 fermée à la circulation cette nuit


La rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 17:14

La RT 20 sera totalement fermée à la circulation pendant trois heures dans la nuit de ce mercredi à jeudi à hauteur de Vivario. Une fermeture nécessaire pour permettre le retrait d’un poids lourd.



Vivario – La RT 20 fermée à la circulation cette nuit

Les automobilistes devront prendre leurs précautions cette nuit du côté de Vivario. La Collectivité de Corse annonce la fermeture de la RT 20 à tous les véhicules entre 23h30 et 2h30.

Durant ces trois heures, les équipes procéderont au retrait d’un poids lourd. Aucun véhicule ne pourra circuler sur cet axe pendant toute la durée de l’intervention.

La Collectivité de Corse invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à consulter l’état du réseau routier insulaire avant de prendre la route.

 






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