Vivario – La RT 20 fermée à la circulation cette nuit

Les automobilistes devront prendre leurs précautions cette nuit du côté de Vivario. La Collectivité de Corse annonce la fermeture de la RT 20 à tous les véhicules entre 23h30 et 2h30.



Durant ces trois heures, les équipes procéderont au retrait d’un poids lourd. Aucun véhicule ne pourra circuler sur cet axe pendant toute la durée de l’intervention.



La Collectivité de Corse invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à consulter l’état du réseau routier insulaire avant de prendre la route.





