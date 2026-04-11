Vivario – La RT 20 fermée à la circulation cette nuit

Les automobilistes devront prendre leurs précautions cette nuit du côté de Vivario. La Collectivité de Corse annonce la fermeture de la RT 20 à tous les véhicules entre 23h30 et 2h30.
Durant ces trois heures, les équipes procéderont au retrait d’un poids lourd. Aucun véhicule ne pourra circuler sur cet axe pendant toute la durée de l’intervention.
La Collectivité de Corse invite les usagers à anticiper leurs déplacements et à consulter l’état du réseau routier insulaire avant de prendre la route.
🛣️ [Strade] – RT 20 📍 Vivariu ⛔ Fermeture de la route à tous les véhicules. 📅 Dans la nuit du mercredi 28 octobre de 23h30 à 2h30. 🚧 Retrait d’un poids lourd. 📱 Plus d’info sur le réseau routier insulaire sur https://t.co/vBkSs35yAB A Cullettività di Corsica vi ringrazia pè a vostra pazienza.— Cullettività di Corsica (@CdC_Corsica) October 28, 2026
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