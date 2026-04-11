À Ajaccio, U Borgu, un lieu de vie qui fait aussi la part belle aux enfants pendant les vacances

« Le phare de la rue Fesch »



Au-delà de l’accueil des enfants, U Borgu revendique une mission sociale qui se poursuit toute l’année. La structure compte environ 1 200 adhérents et s’appuie sur une équipe de six salariés permanents, renforcée par une dizaine de contrats à durée déterminée au fil de l’année pour les besoins du centre de loisirs.



Pour Joseph Filipeddu Padrona, le lieu occupe une place particulière dans la vie du quartier. « Le Borgu, c’est le phare de la rue Fesch. C’est la première lumière qui s’allume le matin à 8 heures et l’une des dernières à s’éteindre, puisqu’on ferme à 21 heures », raconte-t-il.



On y vient pour une activité, pour retrouver d’autres habitants ou simplement pour discuter. « On est là pour créer du lien, leur permettre de se rencontrer », souligne le directeur. Car vivre en centre-ville ne signifie pas nécessairement être entouré. Les personnes âgées, notamment, peuvent connaître des situations d’isolement malgré la proximité des commerces et des habitations.



Pendant les vacances scolaires, le centre adapte son fonctionnement pour accueillir les enfants et leur proposer des activités variées. Une organisation qui permet au Borgu de poursuivre son rôle social, tout en faisant une place particulière aux plus jeunes.