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U tempu in Corsica


La rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:00

Ce mercredi, le temps sera calme et sec sur l’ensemble de la Corse, avec un ciel parfois voilé par des nuages d’altitude mais de belles périodes ensoleillées au fil de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.







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