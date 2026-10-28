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A maghjina - U Capicorsu vistu da a Cima di Stella


La rédaction le Mercredi 28 Octobre 2026 à 07:05

Depuis a Cima di Stella, le regard embrasse le Cap Corse dans toute sa longueur. Un panorama saisissant sur la péninsule et ses reliefs, avec la Méditerranée pour horizon.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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