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Stonde di Vita avec… Jean-François Santolini, menuisier à Tagliu Isulacciu


le Mercredi 28 Octobre 2026 à 18:00

Jean-François Santolini est menuisier à Tagliu Isulacciu depuis une dizaine d’années. Il y a un an il s’est lancé dans les funky fauteuils, des meubles créés à partir de bois abandonnés et retravaillés. On l’a suivi une journée dans son atelier.









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