Porto-Vecchio rend hommage au couple décédé dans les inondations et prépare sa reconstruction

La facture de la reconstruction ? "30 à 40 millions d'euros"



Meurtrie par ces inondations dévastatrices, Porto-Vecchio s’est déjà relevée et la reconstruction est en marche. « Qui va payer et dans quels délais ? Ce n’est pas le débat du soir, a coupé court Jean-Christophe Angelini. Mais ça va coûter quelque chose comme 30 à 40 millions d’euros. » Et pas question pour le maire de renoncer à la réalisation de ses deux grands projets, l’extension du port de plaisance et la construction du centre aquatique, même si pour le reste, « il faudra établir des priorités et poser des choix ».



Pour l’heure, l’urgence de la situation ramène les élus à l’instant T. Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été adressée à l’État. « Elle donnera lieu à une décision demain (mardi) », a annoncé l’élu, sûr d’en bénéficier. Pour les sinistrés, une telle reconnaissance « va faciliter les démarches avec les compagnies d’assurance et la prise en charge des dommages ».



Ce mardi, un guichet unique sera mis en place pour tout préjudice de nature économique qui découle de la catastrophe : « Le numéro sera communiqué demain », a souligné Jean-Christophe Angelini. De plus, des permanences seront organisées à l’espace de coworking, à côté du lycée. Pour les problématiques sociales, il convient de joindre le centre communal d’action sociale (CCAS) au 04 95 70 37 49. Et pour signaler des anomalies sur la voirie, contactez le 04 95 70 95 30. Par ailleurs, les obsèques de Marie et Régis Hollande auront lieu ce mardi à 16 heures, au cimetière de Tenda à Porto-Vecchio.