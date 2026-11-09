Porto-Vecchio rend hommage au couple décédé dans les inondations et prépare sa reconstruction

Maureen Hollande et son frère Gabin (derrière elle, au centre) ont fait part de leur grande émotion après le décès de leurs parents durant les inondations. Le conseil municipal de Porto-Vecchio leur a rendu hommage, lundi soir.
« Je suis profondément dévastée par la perte de mes parents. Je suis profondément admirative du courage de mon papa qui a décidé de se retourner pour attraper les bras de ma maman. » Après la minute de silence respectée en la mémoire de ses parents décédés, Maureen Hollande a mis des mots forts sur son immense chagrin. Elle se trouvait dans la voiture avec ses parents. Ils étaient venus la chercher à l’aéroport de Figari, jeudi soir. Ils devaient passer quelques jours ensemble. En famille. Mais sur la route du retour, le destin les a séparés à jamais. Surpris par un important écoulement d’eau, Marie et Régis Hollande ont malheureusement été emportés. Seule Maureen a pu s’extraire à temps de la voiture avant d’être sauvée par les pompiers. « Je suis heureuse d’être en vie pour mes enfants. Je ne remercierai jamais assez les pompiers. Et je vous remercie aussi tous, pour votre soutien », a-t-elle conclu, très émue.
"Mon père n'était pas un kamikaze"
Arrivé ces jours-ci de la région lilloise où il réside, son frère Gabin a poursuivi d’une voix douce : « Vu du Nord, j’ai bien vu comment le décès tragique de mes parents a pu retourner toute la population ici. Je voudrais remercier les pompiers et rendre hommage à votre peuple. » Sur les circonstances du drame, Gabin Hollande a tenu à prendre la défense de son papa qui conduisait la voiture cette nuit-là : « Il n’a pas été un kamikaze. La route n’était pas fermée. Si ça avait été le cas, il ne se serait jamais permis de prendre la route. Il se faisait simplement une joie d’aller chercher sa fille. » Très émue, la petite-fille des défunts a également pris la parole, en son nom et en celui de son petit frère : « Je suis là depuis samedi pour épauler ma maman. On se relaie avec mon frère. Ma maman, c’est ma meilleure amie et c’est hyper important pour moi qu’elle soit encore en vie. »
Au nom du conseil municipal, Jean-Christophe Angelini a présenté ses condoléances à toute la famille Hollande : « Vous êtes désormais liés à notre communauté, à notre peuple. Cette ville de Porto-Vecchio, c’est aussi la vôtre. » Puis les hommages se sont succédé : le sous-préfet Anthony Barraco d’abord, suivi du député Paul-André Colombani, et enfin les élus d’opposition George Mela, Vannina Luzi-Chiarelli et Michel Chiocca. Tous ont honoré la mémoire des défunts, félicité les pompiers d’avoir héroïquement sauvé Maureen ; et de s’être mobilisés sans relâche pour venir en aide à la population sinistrée. « C’est un moment très compliqué, mais je pense qu’on a tous fait front, a poursuivi le commandant des sapeurs-pompiers Paul Tafani. Que ce soit les sapeurs-pompiers, les services de la commune, les élus, les forces de gendarmerie... »
"Mon père n'était pas un kamikaze"
Arrivé ces jours-ci de la région lilloise où il réside, son frère Gabin a poursuivi d’une voix douce : « Vu du Nord, j’ai bien vu comment le décès tragique de mes parents a pu retourner toute la population ici. Je voudrais remercier les pompiers et rendre hommage à votre peuple. » Sur les circonstances du drame, Gabin Hollande a tenu à prendre la défense de son papa qui conduisait la voiture cette nuit-là : « Il n’a pas été un kamikaze. La route n’était pas fermée. Si ça avait été le cas, il ne se serait jamais permis de prendre la route. Il se faisait simplement une joie d’aller chercher sa fille. » Très émue, la petite-fille des défunts a également pris la parole, en son nom et en celui de son petit frère : « Je suis là depuis samedi pour épauler ma maman. On se relaie avec mon frère. Ma maman, c’est ma meilleure amie et c’est hyper important pour moi qu’elle soit encore en vie. »
Au nom du conseil municipal, Jean-Christophe Angelini a présenté ses condoléances à toute la famille Hollande : « Vous êtes désormais liés à notre communauté, à notre peuple. Cette ville de Porto-Vecchio, c’est aussi la vôtre. » Puis les hommages se sont succédé : le sous-préfet Anthony Barraco d’abord, suivi du député Paul-André Colombani, et enfin les élus d’opposition George Mela, Vannina Luzi-Chiarelli et Michel Chiocca. Tous ont honoré la mémoire des défunts, félicité les pompiers d’avoir héroïquement sauvé Maureen ; et de s’être mobilisés sans relâche pour venir en aide à la population sinistrée. « C’est un moment très compliqué, mais je pense qu’on a tous fait front, a poursuivi le commandant des sapeurs-pompiers Paul Tafani. Que ce soit les sapeurs-pompiers, les services de la commune, les élus, les forces de gendarmerie... »
En aval de l'exploitation agricole des Marchetti à Bala, grandement endommagée par les inondations. Au loin, des voitures emportées par les flots.
"Apprendre de ces dérèglements climatiques"
« On a bénéficié d’une union sacrée qui a permis de sauver tout ce qui pouvait l’être », a repris Jean-Christophe Angelini. Le maire a recontextualisé cet épisode climatique avec ceux de 1993 et 2013, encore dans toutes les mémoires : « Ces épisodes avaient affecté tantôt l’Osu, tantôt le Stabiacciu. Mais on n’avait jamais connu pareilles précipitations et intempéries dans des lieux aussi éloignés et au même moment. » D’un ton grave, l’édile porto-vecchiais confie s’attendre à d’autres épisodes de cette intensité : « Tout ceci va dorénavant conditionner notre quotidien et notre avenir. Il faudra apprendre de ces déréglements climatiques. »
Durant le week-end, un travail déjà considérable a été entrepris dans l’urgence. Les services municipaux, la collectivité de Corse et des entreprises de BTP ont remis en état des axes routiers fortement endommagés, tels que le pont d’Arca, la route de Palavesa ou l’axe principal du village d’Agnaronu. Kyrnolia a rétabli l’eau potable chez les habitants qui en ont été privés de longues heures. Et nombre de Porto-Vecchiais, particuliers ou entrepreneurs, ont spontanément apporté de l’aide aux sinistrés, qui en distribuant des bouteilles d’eau, offrant un toit, faisant des dons, ou effectuant des travaux de voirie. Un bureau d’études planche déjà sur le projet de reconstruction du pont de Bala, coupé en deux par la crue de la rivière. « Ce sera un pont avec une double voie », a anoncé Jean-Christophe Angelini (la configuration de l’ancien pont ne permettait pas à des véhicules de se croiser, NDLR).
« On a bénéficié d’une union sacrée qui a permis de sauver tout ce qui pouvait l’être », a repris Jean-Christophe Angelini. Le maire a recontextualisé cet épisode climatique avec ceux de 1993 et 2013, encore dans toutes les mémoires : « Ces épisodes avaient affecté tantôt l’Osu, tantôt le Stabiacciu. Mais on n’avait jamais connu pareilles précipitations et intempéries dans des lieux aussi éloignés et au même moment. » D’un ton grave, l’édile porto-vecchiais confie s’attendre à d’autres épisodes de cette intensité : « Tout ceci va dorénavant conditionner notre quotidien et notre avenir. Il faudra apprendre de ces déréglements climatiques. »
Durant le week-end, un travail déjà considérable a été entrepris dans l’urgence. Les services municipaux, la collectivité de Corse et des entreprises de BTP ont remis en état des axes routiers fortement endommagés, tels que le pont d’Arca, la route de Palavesa ou l’axe principal du village d’Agnaronu. Kyrnolia a rétabli l’eau potable chez les habitants qui en ont été privés de longues heures. Et nombre de Porto-Vecchiais, particuliers ou entrepreneurs, ont spontanément apporté de l’aide aux sinistrés, qui en distribuant des bouteilles d’eau, offrant un toit, faisant des dons, ou effectuant des travaux de voirie. Un bureau d’études planche déjà sur le projet de reconstruction du pont de Bala, coupé en deux par la crue de la rivière. « Ce sera un pont avec une double voie », a anoncé Jean-Christophe Angelini (la configuration de l’ancien pont ne permettait pas à des véhicules de se croiser, NDLR).
La facture de la reconstruction ? "30 à 40 millions d'euros"
Meurtrie par ces inondations dévastatrices, Porto-Vecchio s’est déjà relevée et la reconstruction est en marche. « Qui va payer et dans quels délais ? Ce n’est pas le débat du soir, a coupé court Jean-Christophe Angelini. Mais ça va coûter quelque chose comme 30 à 40 millions d’euros. » Et pas question pour le maire de renoncer à la réalisation de ses deux grands projets, l’extension du port de plaisance et la construction du centre aquatique, même si pour le reste, « il faudra établir des priorités et poser des choix ».
Pour l’heure, l’urgence de la situation ramène les élus à l’instant T. Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été adressée à l’État. « Elle donnera lieu à une décision demain (mardi) », a annoncé l’élu, sûr d’en bénéficier. Pour les sinistrés, une telle reconnaissance « va faciliter les démarches avec les compagnies d’assurance et la prise en charge des dommages ».
Ce mardi, un guichet unique sera mis en place pour tout préjudice de nature économique qui découle de la catastrophe : « Le numéro sera communiqué demain », a souligné Jean-Christophe Angelini. De plus, des permanences seront organisées à l’espace de coworking, à côté du lycée. Pour les problématiques sociales, il convient de joindre le centre communal d’action sociale (CCAS) au 04 95 70 37 49. Et pour signaler des anomalies sur la voirie, contactez le 04 95 70 95 30. Par ailleurs, les obsèques de Marie et Régis Hollande auront lieu ce mardi à 16 heures, au cimetière de Tenda à Porto-Vecchio.
Meurtrie par ces inondations dévastatrices, Porto-Vecchio s’est déjà relevée et la reconstruction est en marche. « Qui va payer et dans quels délais ? Ce n’est pas le débat du soir, a coupé court Jean-Christophe Angelini. Mais ça va coûter quelque chose comme 30 à 40 millions d’euros. » Et pas question pour le maire de renoncer à la réalisation de ses deux grands projets, l’extension du port de plaisance et la construction du centre aquatique, même si pour le reste, « il faudra établir des priorités et poser des choix ».
Pour l’heure, l’urgence de la situation ramène les élus à l’instant T. Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été adressée à l’État. « Elle donnera lieu à une décision demain (mardi) », a annoncé l’élu, sûr d’en bénéficier. Pour les sinistrés, une telle reconnaissance « va faciliter les démarches avec les compagnies d’assurance et la prise en charge des dommages ».
Ce mardi, un guichet unique sera mis en place pour tout préjudice de nature économique qui découle de la catastrophe : « Le numéro sera communiqué demain », a souligné Jean-Christophe Angelini. De plus, des permanences seront organisées à l’espace de coworking, à côté du lycée. Pour les problématiques sociales, il convient de joindre le centre communal d’action sociale (CCAS) au 04 95 70 37 49. Et pour signaler des anomalies sur la voirie, contactez le 04 95 70 95 30. Par ailleurs, les obsèques de Marie et Régis Hollande auront lieu ce mardi à 16 heures, au cimetière de Tenda à Porto-Vecchio.
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