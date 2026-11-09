Ajaccio – Deux blessés dans un accident de la circulation à l'entrée de la ville

Un accident de la circulation impliquant un seul véhicule s’est produit ce lundi aux alentours de 18h20 sur le boulevard Georges Pompidou, à l'entrée d'Ajaccio, au niveau de la station-service Total, indique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Deux personnes ont été blessées et se trouvent en urgence relative.
Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec deux ambulances, un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement.
Alors que les secours sont toujours à pied d’œuvre en début de soirée, la circulation est fortement perturbée dans le secteur. Les automobilistes sont invités à éviter cet axe dans la mesure du possible afin de faciliter l’intervention des secours.
Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec deux ambulances, un véhicule de secours routier et un véhicule de commandement.
Alors que les secours sont toujours à pied d’œuvre en début de soirée, la circulation est fortement perturbée dans le secteur. Les automobilistes sont invités à éviter cet axe dans la mesure du possible afin de faciliter l’intervention des secours.
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