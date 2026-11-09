À Ajaccio, Stintu Aiaccinu veut se structurer pour préparer l'avenir

C’est une démarche qui avait été créée lors des dernières élections municipales à Ajaccio et qui avait réussi à recueillir un peu plus de 2000 voix, soit près de 9% des suffrages, autour de Pascal Zagnoli. Mais Stintu Aiaccinu n’entend pas être une simple parenthèse électorale et compte bien continuer à faire entendre sa voix dans le paysage politique ajaccien. Près de huit mois après les municipales, ses membres tenaient ainsi une conférence de presse ce lundi matin. « Depuis les élections, nous avons continué de travailler avec une bonne partie des colistiers qui m'ont accompagné en mars dernier. On a réfléchi à la structuration de notre démarche », a indiqué en préambule Pascal Zagnoli, en rappelant que Stintu Aiaccinu avait, malgré une entrée tardive dans la campagne, démontré « tout son sérieux et toute sa capacité de travail autour d'un projet bien travaillé».



En parallèle, alors que les électeurs ont fait le choix de reconduire Stéphane Sbraggia à la tête de la ville, Pascal Zagnoli et son équipe estiment que les premiers mois de cette nouvelle mandature n'ont fait que confirmer les inquiétudes exprimées par Stintu Aiaccinu pendant la campagne. En cause notamment, la hausse de la taxe foncière, les difficultés rencontrées en matière de mobilité ou encore les retards accumulés sur le chantier de la place du Diamant. Autant de sujets qui témoignent, selon lui, d'un manque de vision de la majorité municipale. « Aujourd'hui, nous avons l'impression que du côté de la ville d'Ajaccio et de la maison municipale, il n'y a plus de pilotage, il n'y a pas de vision stratégique », déplore-t-il, en estimant que l'équipe municipale « navigue à vue ».



Pour illustrer son propos, Pascal Zagnoli prend notamment l'exemple du chantier de la place du Diamant, dont les retards ne cessent de s'accumuler. Alors que le marché de Noël 2025 devait initialement s'y tenir, puis qu'une livraison avait été annoncée pour mars 2026, les travaux ne seront toujours pas terminés pour les fêtes de fin d'année. « On a l'impression qu'il y a quand même des choses autour de ce dossier qui méritent d'être éclaircies. On pense que les Ajacciens attendent un petit peu plus de transparence », souligne-t-il, en s'interrogeant notamment sur les éventuels dépassements financiers et sur les responsabilités dans les retards du chantier. Alors que le maire avait évoqué la possibilité d'engager des procédures contre les entreprises chargées des travaux, Pascal Zagnoli demande où en sont ces éventuels contentieux. « La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qui est en faute sur ce chantier ».





« La ville, c'est un bateau qui coule, et malheureusement même le capitaine n'est plus à bord »



Une situation qui inquiète particulièrement Nathalie Volpi, commerçante ajaccienne, qui alerte sur les conséquences de ces travaux pour l'activité du centre-ville. « Il est urgent de ne plus attendre, il est urgent de finir ce qui est à peine commencé, parce que la ville se meurt, la ville des commerçants se meurt », lance-t-elle en appuyant : « J'entends les incertitudes, les peurs, les angoisses des commerçants parce que la ville se désertifie ». Alors que les difficultés de stationnement et les travaux ont progressivement conduit les Ajacciens à changer leurs habitudes de consommation, au profit notamment des commerces situés à l'est de la ville ou des achats sur internet elle avertit : « Lorsque les habitudes sont prises, il est très difficile de revenir à l'initial. Faire revenir et faire revivre le centre commercial va prendre beaucoup de temps ». Dans ce droit fil, à l'approche des fêtes de fin d'année, elle redoute une nouvelle période difficile pour les professionnels. « La situation est catastrophique et je ne sais pas très sincèrement comment les commerçants vont pouvoir tenir cet hiver », confie-t-elle, avant de dénoncer plus largement la gestion de la municipalité : « La ville, c'est un bateau qui coule, et malheureusement même le capitaine n'est plus à bord ».



Car au-delà du chantier de la place du Diamant, c'est aussi la situation financière de la ville qui inquiète les membres de Stintu Aiaccinu, et notamment la hausse de près de 20 % de la part communale de la taxe foncière, votée au lendemain des élections municipales, qui doit permettre à la commune d'engranger quelque 6 millions d'euros de recettes supplémentaires. Une augmentation qui ne suffirait toutefois pas à redresser les finances de la ville. « Malgré l'augmentation de la taxe foncière, le taux d'épargne brute n'est que de 5,87 %, alors que le seuil d'alerte se situe à 7 %. Sans cette augmentation, il serait tombé à 1,04 % », analyse Arnaud Sarti, en estimant que la commune ne dispose désormais que de très peu de marges de manœuvre pour financer de nouveaux investissements, y compris lorsqu'ils sont cofinancés. Une situation d'autant plus préoccupante pour Stintu Aiaccinu que cette hausse de la fiscalité ne s'accompagnerait pas d'une amélioration des services publics. « Aujourd'hui, le levier fiscal semble représenter la seule marge de manœuvre qui reste à la majorité municipale », regrette Pascal Zagnoli. « J'ai l'impression qu'on vient, dans un contexte de crise économique et sociale, faire les poches aux Ajacciens pour financer une gestion municipale qui ne me semble pas faire preuve d'efficience ». Pour prouver son propos, le secrétaire national du PNC déplore notamment que la municipalité ne semble pas chercher à réduire ses dépenses de fonctionnement pour retrouver une trajectoire financière plus soutenable.



Dans le viseur du mouvement également, la politique de mobilité menée par la municipalité. Outre les difficultés rencontrées par la Muvitarra, les membres de Stintu Aiaccinu pointent notamment le coût du téléphérique Angelo, dont ils estiment qu'il ne répond pas aux attentes en matière de déplacements. « Avec une augmentation de la taxe foncière, on s'attend à un niveau de services publics qui augmente », relève Arnaud Sarti, qui s'inquiète notamment du déficit d'exploitation de l'équipement, auquel viendront s'ajouter les dépenses d'entretien et de maintenance. Il regrette également le manque d'anticipation de la municipalité sur certaines problématiques, comme la pollution des terrains ou l'opacité des vitres des cabines. « Le téléphérique est aujourd'hui un échec en matière de mobilité et risque de devenir un poids financier important pour la ville », alerte Pascal Zagnoli.





« Préparer les élections municipales de 2032 »



De son côté, afin de préparer l’avenir, Stintu Aiaccinu entend désormais s'organiser pour continuer à peser dans le débat municipal et proposer une alternative à la majorité en place. « Nous avions dit que nous ne faisions pas un one shot. Nous voulons nous installer progressivement et durablement dans le paysage politique d'Ajaccio, et c'est ce qu'on compte faire », assure Pierre Medurio. « Notre ambition, c'est d'être force de proposition, d'être attentifs, d'être un garde-fou, pour agir et faire des propositions de façon pragmatique, pour le bien de la ville et des Ajacciens ». Une démarche qui entend notamment s'appuyer sur les différents quartiers de la ville. « Nous sommes partout, représentatifs de tous les quartiers d'Ajaccio. C'est ce qui fait aussi la force de notre équipe », insiste-t-il.



Pour cela, Pascal Zagnoli annonce la volonté de structurer officiellement Stintu Aiaccinu en mouvement dès le début de l'année prochaine. D'ici là, une demi-douzaine de réunions devraient être organisées dans les quartiers ajacciens afin d'aller à la rencontre des habitants, de recueillir leurs attentes et de poursuivre avec eux la construction d'un projet pour la ville. Une démarche qui devrait ensuite être formalisée lors d'une assemblée générale organisée autour de l'Épiphanie. « On a besoin de créer un espace nouveau sur la ville d'Ajaccio, un espace de travail, un espace de dialogue, un espace de concertation », explique Pascal Zagnoli. Et si Stintu Aiaccinu conserve une « matrice nationaliste », le secrétaire national du PNC insiste sur sa volonté de rassembler bien au-delà de cette seule famille politique. Car derrière cette volonté de structuration, Stintu Aiaccinu affiche déjà un objectif à plus long terme, celui de préparer les prochaines élections municipales. « 2027, ce ne sera pas que la présidentielle française, mais ce sera aussi le point de départ d'une démarche nouvelle qui entend d'ores et déjà préparer les élections municipales de 2032 », conclut le secrétaire national du PNC.

