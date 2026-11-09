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A màghjina - Petralba, sott’à a luce di a luna


le Lundi 9 Novembre 2026 à 07:25

À Pietralba, la nuit offre un spectacle saisissant. Sous une lune éclatante qui perce les nuages, les lumières du village scintillent au pied des montagnes. Un instant suspendu entre ombre et lumière.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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