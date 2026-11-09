A màghjina - Petralba, sott’à a luce di a luna
À Pietralba, la nuit offre un spectacle saisissant. Sous une lune éclatante qui perce les nuages, les lumières du village scintillent au pied des montagnes. Un instant suspendu entre ombre et lumière.
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