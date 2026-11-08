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Climat : en Corse, le numérique pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique


Manon Venturi le Dimanche 8 Novembre 2026 à 19:41

Après trois années de travail, le projet européen PARCCE, porté notamment par le CPIE Bastia U Marinu et le collège de Montesoro, arrive à son terme. Son ambition : faire comprendre les enjeux du changement climatique aux enfants de 9 à 13 ans autrement, en misant sur les jeux, la réalité augmentée et les outils numériques.



(Photo d'iIllustration: Pexels-Vladimir Srajber)
(Photo d'iIllustration: Pexels-Vladimir Srajber)
Comment parler du changement climatique aux plus jeunes sans les noyer sous les chiffres et les discours alarmants ? C'est tout l'enjeu du projet européen PARCCE ((Physical & Augmented Reality for Climate Change Education), qui mise sur une approche plus ludique et interactive pour sensibiliser les enfants.
Depuis trois ans, plusieurs partenaires de Grèce, d'Italie, de Chypre et de Corse travaillent à renouveler les façons d'aborder ces questions avec les plus jeunes.
En Corse, deux structures ont pris part à l'aventure : le CPIE Bastia U Marinu et le collège de Montesoro. Ensemble, ils ont participé à la création de fiches pédagogiques consacrées à différentes thématiques du changement climatique. Au total, plus d'une vingtaine d'activités ont été imaginées par les partenaires européens, avec une idée en tête : rendre ces sujets accessibles, sans pour autant susciter d'éco-anxiété chez les enfants. "On souhaitait proposer une manière un petit peu différente d'enseigner ou d'animer le changement climatique auprès des enfants", explique Céline Labbé, du CPIE Bastia U Marinu. Le projet ne s'est pas arrêté aux supports traditionnels. Certaines activités ont ensuite été adaptées pour intégrer des outils numériques, notamment la réalité augmentée et la gamification, autrement dit l'apprentissage par le jeu.
 

Concrètement, les élèves peuvent scanner des images à l'aide d'une tablette pour faire apparaître des informations en superposition. Des QR codes, des quiz et des petits défis viennent compléter ces expériences. L'objectif est de les rendre acteurs de leur apprentissage, tout en leur laissant le temps de découvrir et de comprendre à leur rythme. L'une des activités prend notamment pour point de départ l'alimentation. Les enfants découvrent le parcours des aliments à travers le monde, puis explorent les cuisines locales des différents pays partenaires grâce à des QR codes. Une manière ludique de comprendre que ce qui se trouve dans nos assiettes a aussi un impact sur le climat: "Ils jouent finalement sur le téléphone et approfondissent une notion qu'ils n'auraient pas forcément cherché à connaître", observe Céline Labbé. Car derrière l'écran, les apprentissages restent bien réels. Les premières expérimentations ont notamment montré que ces outils favorisent l'implication et l'intérêt des élèves.

Des outils gratuits pour faire vivre le projet

Au-delà des expérimentations menées en classe, PARCCE a également permis aux partenaires de confronter leurs pratiques. Les échanges avec les structures grecques, italiennes et chypriotes ont notamment ouvert de nouvelles pistes pour adapter les activités à différents âges, du primaire au collège. Le projet s'est officiellement achevé avec un webinaire organisé le 20 octobre dernier. L'occasion pour le CPIE Bastia U Marinu de présenter les réalisations et de faire connaître les ressources auprès des enseignants, associations et acteurs de l'éducation à l'environnement. Car si les trois années de collaboration prennent fin, les outils, eux, restent disponibles. L'ensemble des ressources pédagogiques, des activités traditionnelles aux supports numériques, est accessible gratuitement sur la plateforme PARCCE. Une formation en ligne permet également aux enseignants de se familiariser avec leur utilisation.
 


Pour Céline Labbé, l'enjeu est désormais de faire vivre ces supports au-delà du projet européen. Une nouvelle activité doit d'ailleurs être prochainement proposée dans une classe: "Le plus dur finalement, c'est de faire connaître les outils", souligne-t-elle. Reste aussi à faire passer un autre message: face au réchauffement climatique, chacun peut agir à son échelle. Si les jeunes connaissent aujourd'hui mieux les enjeux, comprendre qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer demeure essentiel: "Tous les efforts sont bons, même les efforts individuels. Les efforts au niveau du collège, au niveau de la personne sont aussi valables", rappelle Céline Labbé. Une façon de rappeler que la sensibilisation ne passe pas uniquement par les grands discours. Parfois, un jeu, une tablette et quelques QR codes peuvent aussi ouvrir les yeux sur les défis climatiques de demain.





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