Climat : en Corse, le numérique pour sensibiliser les jeunes aux enjeux du changement climatique

Comment parler du changement climatique aux plus jeunes sans les noyer sous les chiffres et les discours alarmants ? C'est tout l'enjeu du projet européen PARCCE ((Physical & Augmented Reality for Climate Change Education), qui mise sur une approche plus ludique et interactive pour sensibiliser les enfants.

Depuis trois ans, plusieurs partenaires de Grèce, d'Italie, de Chypre et de Corse travaillent à renouveler les façons d'aborder ces questions avec les plus jeunes.

En Corse, deux structures ont pris part à l'aventure : le CPIE Bastia U Marinu et le collège de Montesoro. Ensemble, ils ont participé à la création de fiches pédagogiques consacrées à différentes thématiques du changement climatique. Au total, plus d'une vingtaine d'activités ont été imaginées par les partenaires européens, avec une idée en tête : rendre ces sujets accessibles, sans pour autant susciter d'éco-anxiété chez les enfants. "On souhaitait proposer une manière un petit peu différente d'enseigner ou d'animer le changement climatique auprès des enfants", explique Céline Labbé, du CPIE Bastia U Marinu. Le projet ne s'est pas arrêté aux supports traditionnels. Certaines activités ont ensuite été adaptées pour intégrer des outils numériques, notamment la réalité augmentée et la gamification, autrement dit l'apprentissage par le jeu.





Concrètement, les élèves peuvent scanner des images à l'aide d'une tablette pour faire apparaître des informations en superposition. Des QR codes, des quiz et des petits défis viennent compléter ces expériences. L'objectif est de les rendre acteurs de leur apprentissage, tout en leur laissant le temps de découvrir et de comprendre à leur rythme. L'une des activités prend notamment pour point de départ l'alimentation. Les enfants découvrent le parcours des aliments à travers le monde, puis explorent les cuisines locales des différents pays partenaires grâce à des QR codes. Une manière ludique de comprendre que ce qui se trouve dans nos assiettes a aussi un impact sur le climat: "Ils jouent finalement sur le téléphone et approfondissent une notion qu'ils n'auraient pas forcément cherché à connaître", observe Céline Labbé. Car derrière l'écran, les apprentissages restent bien réels. Les premières expérimentations ont notamment montré que ces outils favorisent l'implication et l'intérêt des élèves.