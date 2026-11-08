Un chêne-liège de Calvi représente la Corse au concours de l’Arbre de l’année 2026

Près de 15 mètres de hauteur, plus de 5 mètres de circonférence et une couronne d’environ 30 mètres d’envergure : dans un petit vallon des environs de Calvi, un chêne-liège porte les couleurs de la Corse au concours de l’Arbre de l’année 2026. Proposée par la Commission technique régionale « Arbres remarquables de Corse », sa candidature a été retenue parmi les 132 arbres présentés à cette édition
Au-delà de ses dimensions, c’est aussi son histoire familiale qui accompagne sa sélection. Sous sa frondaison, estimée à 900 mètres carrés et soutenue par cinq branches maîtresses, plusieurs générations se sont réunies pour des repas, des baptêmes ou la traditionnelle Merendella du lundi de Pâques.
Sauvé des flammes en 1987
Le chêne-liège a été sauvé d’un important incendie en 1987. Son propriétaire l’a signalé en 2024 à la commission régionale, qui s’est intéressée à ses caractéristiques autant qu’au lien entretenu par la famille avec cet arbre.
Animée par le Conservatoire botanique national de Corse, au sein de l’Office de l’environnement de la Corse, cette commission travaille à la connaissance et à la préservation du patrimoine arboré de l’île. Elle s’appuie notamment sur les signalements des propriétaires, des collectivités et du public pour identifier les arbres remarquables.
Vote ouvert jusqu’au 4 janvier
Créé en 2011, le concours de l’Arbre de l’année distingue des arbres pour leurs qualités naturalistes, esthétiques ou historiques, mais aussi pour les liens qui les unissent aux personnes présentant leur candidature.
Pour cette édition, le jury réunissant le magazine Terre Sauvage et l’association A.R.B.R.E.S. a sélectionné 13 arbres, à raison d’un par région participante.
Les internautes peuvent soutenir le chêne-liège de Calvi sur www.arbredelannee.com jusqu’au 4 janvier 2027. Les résultats seront annoncés le 14 janvier 2027, lors d’une cérémonie officielle.