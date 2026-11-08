U tempu in Corsica
Le temps sec et ensoleillé est de retour mais il n'empêchepas le ciel de se voiler et de laisser échapper quelques averses par endroits. Les températures maximales se situent toujours autour de 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Un petit arc-en-ciel rond au pied de Punta Cancellone (Yann Guedon)