Inondations en Corse-du-Sud : routes coupées et plusieurs milliers de personnes privées d’eau

Plusieurs milliers de personnes n’ont plus accès à l’eau à Bonifacio et à Porto-Vecchio, où les intempéries ont endommagé plusieurs ouvrages du réseau. Selon le point de situation diffusé ce samedi par la préfecture de la Corse-du-Sud, des travaux d’urgence doivent permettre de rétablir la distribution. Aucun délai de retour à la normale n’est précisé.
Dans l’attente, des distributions d’eau en bouteille sont organisées. Les communes communiquent les lieux et les horaires aux habitants. La préfecture demande de limiter la consommation d’eau à l’essentiel, de suivre les consignes des gestionnaires Kyrnolia et de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), et d’aider les personnes âgées ou isolées à récupérer leur eau.
La RT 10 fermée entre Porto-Vecchio et Bonifacio
Le réseau routier reste lui aussi fortement perturbé. La RT 10 est fermée entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Sur cet axe, la circulation des poids lourds est interdite dans le sens nord-sud entre Aléria et Bonifacio. La RD 368 et la D 658 sont également coupées.
La préfecture insiste sur le respect des fermetures et demande de ne pas déplacer les barrières : les risques d’éboulement et d’effondrement restent importants sur les routes concernées. L’état du réseau peut être consulté sur le site Inforoutes de la Collectivité de Corse.
Une amélioration météo annoncée pour le week-end
Réunis à 9 heures ce samedi par le préfet de Corse, Éric Jalon, les acteurs de la gestion de crise ont fait le point sur les conséquences des intempéries qui affectent l’est du département depuis le 5 novembre.
La préfecture annonce une nette amélioration des conditions météorologiques au cours du week-end, avec quelques pluies résiduelles encore attendues dans le secteur de Porto-Vecchio.
Le centre opérationnel départemental doit coordonner les interventions pendant le week-end, en lien avec les communes. Les services de l’État, l’Agence régionale de santé et les gestionnaires des réseaux restent mobilisés pour rétablir l’alimentation en eau.
Dans l’attente, des distributions d’eau en bouteille sont organisées. Les communes communiquent les lieux et les horaires aux habitants. La préfecture demande de limiter la consommation d’eau à l’essentiel, de suivre les consignes des gestionnaires Kyrnolia et de l’Office d’équipement hydraulique de Corse (OEHC), et d’aider les personnes âgées ou isolées à récupérer leur eau.
La RT 10 fermée entre Porto-Vecchio et Bonifacio
Le réseau routier reste lui aussi fortement perturbé. La RT 10 est fermée entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Sur cet axe, la circulation des poids lourds est interdite dans le sens nord-sud entre Aléria et Bonifacio. La RD 368 et la D 658 sont également coupées.
La préfecture insiste sur le respect des fermetures et demande de ne pas déplacer les barrières : les risques d’éboulement et d’effondrement restent importants sur les routes concernées. L’état du réseau peut être consulté sur le site Inforoutes de la Collectivité de Corse.
Une amélioration météo annoncée pour le week-end
Réunis à 9 heures ce samedi par le préfet de Corse, Éric Jalon, les acteurs de la gestion de crise ont fait le point sur les conséquences des intempéries qui affectent l’est du département depuis le 5 novembre.
La préfecture annonce une nette amélioration des conditions météorologiques au cours du week-end, avec quelques pluies résiduelles encore attendues dans le secteur de Porto-Vecchio.
Le centre opérationnel départemental doit coordonner les interventions pendant le week-end, en lien avec les communes. Les services de l’État, l’Agence régionale de santé et les gestionnaires des réseaux restent mobilisés pour rétablir l’alimentation en eau.
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