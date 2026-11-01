Corte - Une Amicale des Pompiers particulièrement active

Tournois de sixte, concours de boules, bals, loto... Ces événements sont organisés tout au long de l’année par l’Amicale des Pompiers de Corte. Des animations qui permettent à l’association de récolter les fonds nécessaires pour améliorer la qualité de vie des sapeurs-pompiers de garde à la caserne. « Nous achetons de l’électroménager pour la cuisine, des appareils de musculation, tout le nécessaire pour améliorer le quotidien des sapeurs-pompiers à la caserne, et pour avoir des moments de détente entre une intervention et l’autre. Il faut préciser également que nous pouvons aussi acheter tout ce matériel grâce aux annonceurs qui participent à la réalisation de notre calendrier », explique Marcel Flori, le président de l’Amicale des Pompiers.



Mais l’Amicale propose également des sorties pour les enfants des pompiers. Il y a deux ans, un voyage à Disneyland Paris leur avait déjà été proposé, « et nous avions une forte demande car certains des enfants étaient trop petits pour y participer, ou n’en avait pas le souvenir ». « Nous avons donc travaillé avec le bureau pour mettre en place un nouveau voyage dans ce parc d’attraction. Avec les diverses manifestations proposées depuis le début de l’année, nous avons pu réunir la somme nécessaire pour mettre en place ce voyage. Le coût total était de 26 000 euros car il y avait 25 enfants accompagnés de leurs parents. L’Amicale a participé à hauteur de 13 000 euros à ce voyage réduisant ainsi grandement la participation pour les familles », a poursuivi Marcel Flori.



Le groupe cortenais a ainsi bénéficié d’un voyage de deux jours et d’une nuit passée à l’hôtel Cheyenne. « Ce fut à nouveau un moment magique pour tous les enfants », raconte Marcel Flori. « Les plus petits se sont régalés sur les attractions qui leurs étaient destinées comme la Reine des Neiges ou encore Peter Pan et les ados ont voulu tester les attractions à sensations fortes, et certains ont regretté, d’autres ont apprécié. Dans tous les cas, tous se sont régalés et cela faisait plaisir à voir ». La prochaine manifestation organisée par l’Amicale concernera son traditionnel tournoi de sixte en novembre sur le stade Santos Manfredi. En décembre aura lieu bien sûr le Noël des enfants, « avec une demi-journée de fête pour tous les enfants des pompiers ». « Une manifestation qui se déroulera à la caserne avec un énorme goûter et la distribution des cadeaux avec le Père Noël. »