Grosseto - Prugna : Un accident de la circulation fait quatre blessés dont deux enfants

Un accident de la circulation a fait quatre blessés légers ce vendredi aux alentours de 18h20 sur la RT40, à hauteur de la commune de Grosseto-Prugna.



Deux enfants ont notamment été blessés dans ce choc entre deux véhicules qui s'est produit après le Col Saint Georges, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Trois des quatre victimes ont été conduites au centre hospitalier d'Ajaccio par les véhicules de secours.



Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec deux véhicules de secours et d'assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération, et un véhicule de commandement.



La circulation est perturbée dans le secteur en début de soirée. Une voie de circulation a notamment été bloquée. Il est demandé aux automobilistes de faciliter l'accès des secours et de rouler avec prudence aux abords du secteur.

