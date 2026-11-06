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Grosseto - Prugna : Un accident de la circulation fait quatre blessés dont deux enfants


MP le Vendredi 6 Novembre 2026 à 19:29

Un accident de la circulation s'est produit ce vendredi aux alentours de 18h20 sur la RT40, à hauteur de la commune de Grosseto-Prugna, après le Col Saint Georges. Quatre personnes ont été blessées dont deux enfants



Grosseto - Prugna : Un accident de la circulation fait quatre blessés dont deux enfants
Un accident de la circulation a fait quatre blessés légers ce vendredi aux alentours de 18h20 sur la RT40, à hauteur de la commune de Grosseto-Prugna.

Deux enfants ont notamment été blessés dans ce choc entre deux véhicules qui s'est produit après le Col Saint Georges, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud. Trois des quatre victimes ont été conduites au centre hospitalier d'Ajaccio par les véhicules de secours. 

Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, avec deux véhicules de secours et d'assistance aux victimes, un véhicule de désincarcération, et un véhicule de commandement. 

La circulation est perturbée dans le secteur en début de soirée. Une voie de circulation a notamment été bloquée. Il est demandé aux automobilistes de faciliter l'accès des secours et de rouler avec prudence aux abords du secteur. 
 




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