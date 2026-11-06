Inondations : le jour d’après, les Porto-Vecchiais ont mesuré l’ampleur des dégâts

Au pont de Bala, un riverain regarde interloqué le terrain qui fait face à sa propriété, de l’autre côté de la chaussée. « Vous voyez le chêne au fond là-bas ? Eh bien en temps normal, on ne le voit pas. » La crue, provoquée cette fois par la rivière de Bala, a détruit toute une rangée d’arbres en bord de route, clairsemant le paysage : « De 3 h à 5 heures du matin, on a vu l’eau monter, de 2,30 mètres à 5 mètres. » Du pont de Bala, il ne restait plus en ce vendredi matin qu’un ouvrage ravagé par la crue, coupé en deux, des morceaux de béton dispersés ça et là dans la rivière. A deux pas, une voie privée distribue sur une dizaine de maisons individuelles, le long du cours d’eau. C’est ici que dans la nuit de mercredi à jeudi, les sapeurs-pompiers ont procédé à des évacuations, essentiellement dans la partie basse de la zone habitée. On croise Francescu à pied, deux valises à la main : « Je déménage. J’habite plus haut, je n’ai pas été inondé, mais je ne peux plus passer. On m’a prêté un appartement en ville. Je pourrai au moins me rendre sur mon lieu de travail lundi. » Car la petite route d’accès aux maisons en lisière de rivière a été emportée, rendant impossible tout passage en voiture. La végétation, sens dessus dessous, donne au lieu des airs de mangrove. De gros cailloux et des monticules de sable, charriés par la crue, trônent désormais aux entrées des propriétés, pour la plupart encore désertées par leurs propriétaires évacués la veille.