Football N2 - Corte veut enchaîner à Sainte-Geneviève

En accueillant Auxerre samedi dernier à Santos Manfredi, les Cortenais savaient que la tâche ne serait pas facile. Certes, ils ont subi toute la rencontre « face à la meilleure formation que nous ayons rencontrée jusqu’à présent », affirme Jean-Marc Sauli, l’entraîneur adjoint, « mais les gars ont fait le match qu’il fallait. Nous avons ouvert la marque assez vite dans la partie grâce à un pénalty de Bakiri. Et ensuite nous avons réussi à tenir ce résultat jusqu’au coup de sifflet final. C’est une très bonne chose pour les joueurs, mais aussi le staff technique, les dirigeants et les supporters. Jusqu’à présent nous avions le contenu sans avoir le résultat au bout et c’est sûr que cette fois pour la confiance c’est énorme. C’était une très grosse équipe et les joueurs ont su supporter la pression. Ils ont assumé le fait que nous n’avions pas le droit à l’erreur en répondant présents de la meilleure des manières, même si nos adversaires ont été largement supérieurs dans le jeu, mais les Auxerrois n’ont eu que deux ou trois occasions et notre gardien fait le job. Les joueurs sont entrés avec le couteau entre les dents sur le terrain. Ils ont fait preuve d’agressivité, dans le bon sens du terme, de solidarité et d’un énorme esprit défensif face à une formation qui a produit du beau jeu. Nous avons réussi à tenir un résultat face à une très belle équipe. Pour une fois la roue a tourné en notre faveur. Nous aurions même pu doubler la mise sur la fin avec un deuxième pénalty que nous n’avons pas concrétisé. Il est vrai que sur la fin de la partie on sentait l’inquiétude et la peur de se faire rejoindre comme cela est arrivé trois fois lors des matchs précédents. Mais cette fois c’est passé », a expliqué Jean-Marc Sauli.





Ce samedi les Cortenais se rendront à Sainte-Geneviève (Essonne). Une formation qui se trouve dans la même situation que les Cortenais avec le même nombre de points, en l’occurrence 4. Mais Sainte-Geneviève est une équipe habituée de ce championnat. Les Essonniens ont même rivalisé pour l’accession jusqu’à la dernière journée avec la Balagne il y a deux ans. « C’est une équipe solide qui, comme nous, a manqué son début de championnat. Mais ces joueurs sont capables de se réveiller à tout moment et d’enchaîner les victoires. Espérons que ce réveil ne se fera pas contre nous. Après notre première victoire obtenue face à Auxerre les gars ont continué à bien travailler cette semaine. Il ne faut surtout pas s’enflammer et garder la tête froide. Face à Sainte-Geneviève nous devons reproduire le même jeu avec autant de solidarité et de rigueur à tous les niveaux. Dans ces conditions, je pense que nous pourrons obtenir un résultat positif », a conclu Jean-Marc Sauli.

Le groupe devrait être le suivant : Gouet, Menozzi, Avines, Machado, Rimane, Arrighi, Contena, Marietti, Bariki, Mahamat, Vérité, Aussu, Baldovini, Trojani, Villain.

