Omessa - 2e journée du Grand régional de sauts d’obstacles ce dimanche

Le circuit du Grand Régional de Sauts d’Obstacles compte une dizaine d’étapes dans toutes les écoles d’équitation de Corse, dont deux à Omessa, ce dimanche et la deuxième au mois de mars prochain. Il s’agit d’un championnat par points dont la finale aura lieu lors de la finale du championnat de Corse qui aura lieu fin avril à Porto-Vecchio.

« Cette compétition apporte aux cavaliers les progrès qu’ils font tout au long de la saison mais aussi qu’ils ont à effectuer pour être davantage compétitifs. Cela leur apporte une régularité dans l’entraînement et un objectif de compétition ainsi qu’une assiduité sur les terrains de concours. C’est aussi d’un grand intérêt pour les organisateurs », a expliqué Laurent Duborget, président du Club Hippique d’Omessa.





Lors de cette journée, toutes les catégories seront concernées à commencer par l’épreuve préparatoire où les cavaliers auront à franchir des obstacles entre 40 et centimètres. Une épreuve ouverte aux plus jeunes qui débutent dans le circuit, « même si cette épreuve ne compte pas pour le Grand Régional, mais cela permet aux jeunes cavaliers de démarrer, de voir et d’apprécier l’ambiance du concours et de se tester pour la première fois sur un terrain de concours. Puis nous allons de la Club 3 jusqu’au Club Elite. L’objectif étant de former les cavaliers leur permettant d’accéder au niveau supérieur à savoir le Club Amateur où, en Corse, nous allons jusqu’à des épreuves jusqu’à 130 cm », a poursuivi Laurent Duborget.





Ce Grand Régional est important pour les cavaliers insulaires puisqu’il ouvre au championnat de France. L’Open de France se déroulera qui se déroulera en juillet à La Motte-Beuvron (Loir-et-Cher), qui est le parc équestre de la Fédération Française d’Equitation.

« De nombreux cavaliers insulaires y participent. Malheureusement un peu moins ces dernières années en raison de la conjoncture économique difficile. Mais nous avons toujours eu des élèves qui ont représenté la Corse à ce championnat de France avec non seulement des podiums, mais également des titres de champions de France comme ce fut le cas en 2017 avec deux titres pour notre région non seulement dans les petites catégories, mais également au niveau Amateur. Preuve que la formation insulaire est particulièrement efficace. Le Comité Régional d’Equitation essaye de promouvoir le sport équestre sous toutes ses formes et bien sûr le CSO reste le fer de lance de la discipline puisque 85% des engagements nationaux concernent le CSO. Par ce circuit du Grand Régional, nous souhaitons remonter le niveau et notamment la participation dans tous les autres concours et notamment l’Amateur. Même si nous constatons une baisse de participation au niveau national, liée à la conjoncture. L’après COVID et la crise économique ont fait qu’il est plus difficile de jouer sur le loisir et l’équitation en fait partie, même si ce n’est pas un sport qui revient cher. Pour nous, ce sport est une école de la vie, de la disponibilité, de la responsabilisation des enfants vis-à-vis des chevaux », a soutenu Laurent Duborget.

Rendez-vous dimanche Centre Hippique d’Omessa pour la deuxième étape du Grand Régional de CSO à partir de 9h30.