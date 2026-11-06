Intempéries dans l’Extrême-Sud : l’Assemblée de Corse suspend ses travaux face à une « situation hors du commun »

« Le territoire de Porto-Vecchio a été bombardé »



« Le climat tue en Corse. Il a tué il y a quelques jours à Ghisonaccia. Cette fois, il a frappé un couple de retraités à Porto-Vecchio, sur la route de Balistra », a déploré Saveriu Luciani, du groupe Avanzemu. Mais au-delà de ce drame, Saveriu Luciani a surtout tenu à alerter sur l’ampleur des dégâts provoqués par les intempéries. « Le territoire de Porto-Vecchio a été bombardé. Nous sommes vraiment dans une situation hors du commun qui dépasse ce que la Plaine orientale a connu il y a quelques jours », a-t-il insisté en déplorant : « Pratiquement toutes les voies d’accès sont ou abîmées ou emportées par les crues ». Dans le secteur de Murateddu notamment, près de 2 500 personnes seraient quasiment isolées, avec une autonomie en eau particulièrement limitée selon le conseiller territorial. Évoquant plusieurs millions d’euros de travaux à venir et une demande de classement en catastrophe naturelle déjà formulée, l’élu d’Avanzemu a alors demandé que la session soit suspendue. « Pour notre part, nous allons descendre sur le territoire tout à l’heure pour marquer notre solidarité avec cette situation », a-t-il annoncé.



Une demande immédiatement soutenue par Georges Mela, ancien maire de Porto-Vecchio et élu du groupe Un Soffiu Novu. « La disparition des deux personnes qui ont été piégées dans leur véhicule par la montée des eaux nous rappelle de la façon la plus douloureuse que derrière ces événements climatiques, il y a des drames humains et des familles aujourd’hui plongées dans la peine », a-t-il souligné, avant d’exprimer sa solidarité aux sinistrés et de saluer l’engagement des secours. « Dans de telles circonstances, la solidarité, le soutien et l’esprit de responsabilité dépassent toutes les sensibilités et les clivages politiques », a-t-il poursuivi. Pour l’ancien maire de Porto-Vecchio, la poursuite des débats prévus ce vendredi semblait d’autant moins opportune que les dégâts provoqués par les intempéries auront nécessairement des conséquences sur les décisions qui devaient être prises lors de cette session. « On doit parler des infrastructures routières, or nous savons les uns et les autres que les routes telles qu’on a pu les examiner sur le secteur de Porto-Vecchio sont dans un état carrément impraticable et donc que la discussion que nous allons avoir sur ce point méritera d’être revue », a-t-il relevé, en estimant que le débat d’orientations budgétaires également à l’ordre du jour devra lui aussi tenir compte de la situation. « Ma position en tant qu’ancien maire de Porto-Vecchio n’est plus dans cet hémicycle mais auprès des populations de l’Extrême-Sud », a-t-il conclu.





La conférence des présidents décide à l'unanimité de mettre fin à la session



Du côté du Conseil exécutif, Gilles Simeoni a également tenu à témoigner de sa solidarité envers les habitants touchés par ces intempéries, tout en rappelant le travail engagé par la Collectivité de Corse sur un plan global de résilience face aux conséquences du changement climatique. « Je crois que de façon transversale nous devons continuer à monter en efficacité, notamment en termes d’acculturation, pour que les services et la population intègrent dans tous les comportements en amont, pendant un épisode et en aval les risques nouveaux liés à ces situations qui malheureusement ne sont plus exceptionnelles », a-t-il souligné.



Un constat partagé par Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge des infrastructures routières, qui a indiqué que l’ensemble des personnels des routes était mobilisé afin de réaliser un premier état des lieux, et que certaines interventions pourront être réalisées dans le cadre de procédures d’urgence. « Il y aura certainement d’autres dégâts beaucoup plus importants, qui nécessiteront une autre dimension budgétaire, une autre dimension d’adaptation pour intervenir », a-t-il prévenu, en évoquant notamment la nécessité de mobiliser la dotation de solidarité de l’État pour les événements climatiques.



Face à ces différentes interventions, Marie-Antoinette Maupertuis a alors décidé de convoquer en urgence une conférence des présidents. Après une courte interruption de séance, la présidente de l’Assemblée de Corse a annoncé la suspension des travaux à la demande unanime des élus. « Nous le faisons d’abord par solidarité totale avec la famille des victimes, à laquelle nous pensons fortement, mais aussi en solidarité avec toutes les personnes qui ont été affectées depuis plusieurs heures par ces intempéries, qui ont été évacuées de leur maison. Les dégâts sont très importants », a-t-elle indiqué, annonçant en parallèle qu’une nouvelle session sera programmée avant celle déjà prévue les 17 et 18 décembre afin de permettre l’examen des dossiers qui figuraient à l’ordre du jour.



