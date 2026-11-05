À Bastia, près de 200 personnes mobilisées contre la vie chère et pour de meilleurs salaires

« Tout augmente, sauf les salaires et les pensions. » C'est autour de ce sentiment que s’est articulée la mobilisation organisée ce jeudi 5 novembre à Bastia. Près de 200 personnes ont répondu à l’appel de la CGT, de FO, de la CFDT, de l’UNSA et de la FSU et se sont rassemblées en milieu de matinée devant le palais de justice. Après une heure de déambulation dans les rues de Bastia, les manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de Haute-Corse pour faire entendre leurs revendications. Au cœur de cette mobilisation : le pouvoir d’achat, la revalorisation des salaires et des pensions, ainsi que les difficultés liées à la vie chère, particulièrement marquées en Corse. « Les premières revendications sont la cherté de la vie, l'augmentation des salaires, des pensions, des minima sociaux et de toutes les prestations sociales », explique Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT de Haute-Corse. Le représentant syndical dénonce notamment des fins de mois de plus en plus difficiles, avec des ménages qui peinent à faire face à l’augmentation des dépenses courantes. « Il faut que notre population puisse vivre dignement et non pas être dans le rouge le 14 du mois », insiste-t-il.





Une situation qui prend une dimension particulière en Corse, où l’insularité vient accentuer le poids des dépenses quotidiennes. Selon Charles Casabianca, « le taux de pauvreté est de 20 % et atteint 41 % dans les quartiers populaires ». « On ne peut pas continuer ainsi, c’est anormal que les salaires dans le privé soient 7 à 8 % inférieurs à ceux du continent, et ceux des cadres de l’ordre de 20 %. » Un sentiment de déclassement également exprimé par François Giudicelli, secrétaire départemental de l’UNSA pour la Haute-Corse. « Produits alimentaires, carburant, loyers, gaz, électricité… Tout augmente, sauf les salaires et les pensions. Les gens commencent à en avoir marre à tous les niveaux. Les familles corses sont obligées de renoncer à certains loisirs, comme aller au cinéma ou au restaurant. »

