Journée de grève nationale. À Ajaccio, environ 250 personnes mobilisées pour les salaires, les pensions et les services publics

Drapeaux syndicaux en tête, marrons de terre et fumigènes, environ 250 personnes (180 selon la Préfecture, 350 selon les manifestants) ont défilé jeudi matin entre la gare d’Ajaccio et la préfecture. À l’appel de la CGT, de FO, de la CFDT, de l’UNSA et de la FSU, des salariés du public et du privé, ainsi que des retraités, ont répondu à la mobilisation. Devant la préfecture, Rudy Albertini, secrétaire départemental de l’UD CGT 2A, a lu un tract commun de l’intersyndicale dénonçant notamment le « déclassement inédit » que vivraient les travailleurs et les travailleuses : « Carburant, produits alimentaires, loyers, gaz, électricité… tout augmente sauf les salaires et les pensions. » Les syndicats alertent également sur un pays « au bord de la récession » et sur des plans de licenciements qui « se multiplient dans l’industrie comme dans le commerce ou les services ».





Le projet de budget du gouvernement est lui aussi vivement critiqué. Selon les organisations, il « aggrave encore la situation » en s’attaquant « notamment aux plus précaires et aux malades », en gelant les prestations sociales et en réduisant « le rôle protecteur de la Sécurité sociale ». Le tract dénonce aussi la baisse des moyens des services publics et le gel du salaire des fonctionnaires, pourtant « en première ligne » pour répondre aux besoins de la population. Face aux défis climatiques et technologiques, les syndicats estiment qu’« une politique industrielle n’est plus une option : elle est une nécessité absolue ».



