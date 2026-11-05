Ligue 3 - SC Bastia : réenclencher une dynamique à Rouen ?

Renouer avec la victoire. C’était le pari mental de Michè Moretti après avoir récupéré le banc bastiais fin octobre. Chose faite samedi dernier à Furiani face à Quevilly, en offrant aux Turchini leur première victoire à domicile (2-0) de la saison. Désormais, l’entraîneur par intérim devra confirmer face à Rouen ce regain d’énergie et l’inscrire dans la durée afin de préparer au mieux le terrain pour son successeur : « On travaille dans la sérénité après une victoire. On a pris trois points, mais il faut se déplacer avec l’ambition de faire un très bon match, pour obtenir quelque chose », a expliqué Michè Moretti en conférence de presse d’avant-match.



En face, le FC Rouen, 2e au classement, est invaincu à domicile depuis le début de la saison. L’équipe portée par l’ancien coach bastiais Régis Brouard se porte très bien en championnat, mais devra faire avec de nombreux absents contre le Sporting.



Une aubaine pour les Bastiais et la possibilité de décoller au dessus de la 11ème place actuelle. « C’est un match pour confirmer de bonnes dispositions, pour marteler notre message au niveau du groupe. On insiste sur la cohésion, sur l’envie. Il faudra remettre ces éléments-là, en plus des éléments tactiques. »



Depuis le début de la saison, les Turchini comptabilisent trois victoires à l’extérieur. Une série qui s’était terminée fin septembre sur la pelouse du Paris 13 Atlético. En Normandie, les Bastiais pourront-ils renouer avec cette dynamique ? Et surtout retrouver les sensations et le jeu d’un match comme celui de Caen, remporté 1 à 0. « Chaque match a son contexte. C’est une question de dynamique. Les joueurs ont aussi progressé depuis ce match. Chaque match a sa vérité, on l’abordera différemment, même si on signerait pour le même résultat », reste lucide Michè Moretti, qui assure avoir dans son vestiaire « de la variété et des options ».



Sur les terrains d’entraînement de l’IGESA, le coach chapeaute également ses protégés : « On essaye d’ancrer des principes forts, tout en simplifiant la chose. Il ne faut pas noyer les joueurs sous les informations. Ce n’est pas en une semaine que l’on va faire une révolution. »



Sa vision : « Un cadre de travail qui les sécurise, et un travail sur le mental », avec « le mérite et l’exigence pour les joueurs qui ont du talent ». Une recette qu’il espère payante ce week-end.



