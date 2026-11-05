Espagne, Egypte, Provence, une belle palette méditerranéenne de Rencontres musicales

L’ensemble Tarsis flamenco, qui a donné un beau concert mardi en l’église Sainte-Dévote de Pietranera s’est formé au Conservatoire Supérieur de Musique du Liceu de Barcelone, sous la direction du professeur Manuel Granados.

Il est composé de 3 élèves de guitare flamenca : Mauro Granados, Pablo Ravelo, Shafkat Mukhtar et bénéficie de la participation de la danseuse (bailaora), Julia Dalama.

« L’ensemble interprète des œuvres composées et arrangées par Manuel Granados, qui associent un répertoire de concert et de danse, à travers une série d’œuvres et de styles flamenco » * souligne leur professeur Maria Jésus Castro. « Le Liceu est à la fois un opéra et un conservatoire, ce n'est pas un lycée comme vous l’appelez ici en France. Ce Liceu a une spécialité qui est le flamenco et ses étudiants et professeurs ont pour objectif de créer des œuvres, un répertoire pour donner des concerts. Le flamenco s'est développé grâce au travail de Manuel Granados avec des cours qui se basent sur son matériel pédagogique. Pour nos prestations ici en Corse, à nos trois jeunes guitaristes qui ont entre 21 et 24 ans, nous avons ajouté une toute jeune danseuse de 20 ans, Julia Dalama. Elle ne fait pas partie du Liceu, parce que nous n'y avons pas de spécialité danse, mais elle est issue d'une autre institution en Barcelone, l'Institut du Théâtre ».





A L’Alb’Oru, ce mercredi soir, une rencontre égypto-provençale. Le duo Mina Ghobrial et Yannic Seddiki, puise ses racines dans les musiques arabes et orientales, ainsi que dans leurs influences communes : la musique classique et le jazz. « Yannic et moi, nous nous sommes rencontrés dans le désert d’Alexandrie en novembre 2024 » nous apprend Mina Ghobrial.

Ce dernier est un flutiste de pointure internationale. Il a commencé à jouer de la flûte à 12 ans au sein du Conservatoire du Caire. Il y a reçu le 1er prix de soliste par le Conseil Culturel suprême égyptien. En France, où il s’est installé par la suite il a étudié avec Jean-Louis Beaumadier et Patrick Gallois et joué avec de nombreux orchestres et de grands chefs à travers le monde : Orchestre de Daniel Barenboim, Orchestre de Divan, Orchestre de Chambre d'Alexandrie, Orchestre Symphonique du Caire, Orchestre symphonique du CNNR de Marseille… Il donne des récitals dans le monde entier, en collaboration avec d’autres artistes de renommée mondiale. Le lillois franco-algérien Yannic Seddiki et son piano baignent eux dans le monde du jazz : Bill Evans, Monk ou Herbie Hancock. Outre son duo avec Mina, il se produit aussi en trio avec d’autres musiciens de jazz. Pour ces RMM 2026, le duo Mina Ghobrial/ Yannic Seddiki tisse un lien entre les cultures, entre jazz contemporain et traditions avec une musique, profondément intuitive, méditerranéennes, entre deux âmes nomades en quête d’un langage commun. Ce duo relie la terre et le sacré. Un voyage intérieur, vibrant, à la croisée des mondes.





Ce même mercredi soir, des accents chantants ont sublimé l’Alb’Oru : le groupe provençal « Horizon Trad 06 » du conservatoire des Alpes Maritimes où est ancrée la formation depuis plus de quarante ans. Au son des fifres et des tambourins, elle redonne vie aux sonorités régionales et au patrimoine oral. « Notre groupe dépasse la simple sauvegarde historique » souligne Luis Saldivia Vega, un des professeurs et membre du groupe. « La pratique des instruments traditionnels et le chant populaire sont utilisés comme leviers d’expression vivante d’un patrimoine qui s’étend du pays niçois et des vallées occitanes du Piémont jusqu’à la Provence alpine. On conjugue à la fois la rigueur technique recherchée en conservatoire et authenticité des pratiques festives populaires. Notre groupe composé de musiciens professionnels, d’amateurs éclairés et d’anciens élèves du conservatoire, se veut « passeur de mémoire » auprès des jeunes générations pour assurer la pérennité du répertoire ».





À ne pas manquer, samedi soir à 20h30 à l’Alb’Oru, le concert de clôture**. Une soirée de gala avec tous les participants de cette 27e édition et des groupes corses : I Surghjentini, Cori Sponde, le duo Doria Ousset/Lesia Leoncini, Orizonte, Eppò. Un orchestre XXL réunira tous les participants sous la baguette magique du maestro italien Alessandro Bombonati.

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*Traduction de Béatrice Castoriano des RMM.

** Pour la Soirée de Gala, une billetterie gratuite et numérotée est ouverte au Centre Culturel Alb’Oru





