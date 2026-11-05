EN IMAGES - L'Extrême-Sud de la Corse touché par de fortes intempéries

Des routes sous les eaux, des chaussées endommagées et des cours d'eau particulièrement gonflés. Ce jeudi matin, les images de la région de Porto-Vecchio témoignent de l'ampleur des inondations provoquées par les fortes précipitations de la nuit.
Alors que jusqu'à 150 mm de pluie ont été relevés par endroits, de nombreux axes sont devenus impraticables, au point d'isoler plusieurs hameaux.
Plusieurs routes coupées
La RT 10 a notamment été coupée au niveau de Fossi, du rond-point d'U Cantonu, ainsi qu'entre Agnaredda et Stabiacciu. Plusieurs routes secondaires sont également fermées, à l'instar de la RD 159 en direction de Murateddu, de la RD 859 vers Arca, de la RD 468 au pont de l'Osu, mais aussi des ponts de Bala, de Chjusedda et d'Alzu di Ghjaddina. Une situation qui a notamment pour conséquence d'isoler les hameaux de Murateddu, Arca et Alzu di Ghjaddina.
D'autres secteurs, comme Pianelli, Pascalella de Muratello, Nota, ou encore Mela sont également signalés comme isolés en raison des routes coupées.
Une partie de la chaussée emportée à Agnaronu
Murateddu particulièrement touché
Murateddu a été particulièrement touché par ces intempéries.
Une partie des routes du hameau était toujours sous l'eau ce jeudi matin, tandis que par endroits la chaussée a carrément été arrachée, notamment dans le quartier Chjusedda.
La solidarité se met en place
Au-delà des difficultés de circulation, les inondations ont également touché plusieurs habitations, notamment à Murateddu, où la montée des eaux a contraint des habitants à quitter leur domicile.
Selon le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, 150 personnes sinistrées sont actuellement accueillies au COSEC principalement issues des secteurs de Murateddu, Bala et Nota. Une famille vient d'être relogée temporairement dans une résidence du port. Alors que d'autres relogements devraient suivre, Jean-Christophe Angelini indique que la solidarité bat son plein à Porto-Vecchio : « Nous recevons beaucoup d'appels de Porto-Vecchiais qui ont des entreprises de travaux publics et qui se proposent de refaire les routes ou de résidences qui proposent d'héberger des gens. Il y a un élan de solidarité qui est en train de se mettre en place », se félicite-t-il en assurant que de son côté la mairie fera face aux conséquences de ces intempéries.
Alors que le plan communal de sauvegarde reste activé, les autorités appellent par ailleurs la population à limiter ses déplacements au strict nécessaire et à ne jamais s'engager sur une route inondée.
Sur la route d'Arca, de nombreux déchets jonchent le sol
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