CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : Dédé Cervelli, ferronnier d'art à partir de matériaux de récupération 11/11/2026 Espagne, Egypte, Provence,  une belle palette méditerranéenne de Rencontres musicales 05/11/2026 Ajaccio - Ange Pantaloni, ancien adjoint au maire chargé des sports, est décédé à 86 ans 05/11/2026 Ligue 3 - SC Bastia : réenclencher une dynamique à Rouen ? 05/11/2026

EN IMAGES - L'Extrême-Sud de la Corse touché par de fortes intempéries


MP avec Julien Castelli et GAP le Jeudi 5 Novembre 2026 à 10:03

Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'Extrême-Sud dans la nuit de mercredi à jeudi ont provoqué d'importantes inondations dans la région de Porto-Vecchio. Alors que plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, de nombreuses routes sont submergées ou endommagées, en témoignent les images impressionnantes de nos correspondants



EN IMAGES - L'Extrême-Sud de la Corse touché par de fortes intempéries

Des routes sous les eaux, des chaussées endommagées et des cours d'eau particulièrement gonflés. Ce jeudi matin, les images de la région de Porto-Vecchio témoignent de l'ampleur des inondations provoquées par les fortes précipitations de la nuit.

Alors que jusqu'à 150 mm de pluie ont été relevés par endroits, de nombreux axes sont devenus impraticables, au point d'isoler plusieurs hameaux. 

 



Plusieurs routes coupées

La RT 10 a notamment été coupée au niveau de Fossi, du rond-point d'U Cantonu, ainsi qu'entre Agnaredda et Stabiacciu. Plusieurs routes secondaires sont également fermées, à l'instar de la RD 159 en direction de Murateddu, de la RD 859 vers Arca, de la RD 468 au pont de l'Osu, mais aussi des ponts de Bala, de Chjusedda et d'Alzu di Ghjaddina. Une situation qui a notamment pour conséquence d'isoler les hameaux de Murateddu, Arca et Alzu di Ghjaddina.

D'autres secteurs, comme Pianelli, Pascalella de Muratello, Nota, ou encore Mela sont également signalés comme isolés en raison des routes coupées.

 



Une partie de la chaussée emportée à Agnaronu

Une partie de la route a été emportée à Agnaronu
Une partie de la route a été emportée à Agnaronu
Dans la montagne, une partie de la route a été emportée au hameau d'Agnaronu, en témoignent ces images impressionnantes. 

 


Murateddu particulièrement touché


Murateddu a été particulièrement touché par ces intempéries. 

Une partie des routes du hameau était toujours sous l'eau ce jeudi matin, tandis que par endroits la chaussée a carrément été arrachée, notamment dans le quartier Chjusedda. 

 

La solidarité se met en place

La chaussée avant le pont de Bala, entre Porto-Vecchio et Murateddu, a été détruite
La chaussée avant le pont de Bala, entre Porto-Vecchio et Murateddu, a été détruite

Au-delà des difficultés de circulation, les inondations ont également touché plusieurs habitations, notamment à Murateddu, où la montée des eaux a contraint des habitants à quitter leur domicile.

Selon le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, 150 personnes sinistrées sont actuellement accueillies au COSEC principalement issues des secteurs de Murateddu, Bala et Nota. Une famille vient d'être relogée temporairement dans une résidence du port. Alors que d'autres relogements devraient suivre, Jean-Christophe Angelini indique que la solidarité bat son plein à Porto-Vecchio : « Nous recevons beaucoup d'appels de Porto-Vecchiais qui ont des entreprises de travaux publics et qui se proposent de refaire les routes ou de résidences qui proposent d'héberger des gens. Il y a un élan de solidarité qui est en train de se mettre en place », se félicite-t-il en assurant que de son côté la mairie fera face aux conséquences de ces intempéries.

Alors que le plan communal de sauvegarde reste activé, les autorités appellent par ailleurs la population à limiter ses déplacements au strict nécessaire et à ne jamais s'engager sur une route inondée.


 


Sur la route d'Arca, de nombreux déchets jonchent le sol

EN IMAGES - L'Extrême-Sud de la Corse touché par de fortes intempéries
Sur la route d'Arca, l'eau a emporté de nombreux morceaux de bois, palettes, plastiques, vieux meubles et autres déchets qui jonchent désormais le sol à hauteur du pont.

 







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos