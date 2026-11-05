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U tempu in Corsica


le Jeudi 5 Novembre 2026 à 07:05

La Corse est en vigilance orange pluie/inondation pour la journée de jeudi. L'Est de l'île, reste notamment exposée à des pluies durables et orageuses. Le vent d'Est est lui aussi de la partie. Il souffle par ailleurs assez fort sur les extrémités de la région avec des rafales de 60 à 80 km/h. Les températures maximales ne dépassent pas 20 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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