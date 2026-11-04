Occhiatana : un feu de végétation détruit un hectare de maquis
La rédaction le Mercredi 4 Novembre 2026 à 18:32
Un feu de végétation s’est déclaré ce mercredi après-midi peu avant 16 heures au hameau du Soleil, sur la commune d’Occhiatana, indique le service d’incendie et de secours de Haute-Corse. Environ 1 hectare de gros maquis a été détruit. Une quinzaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de L’Île-Rousse, Belgodère et Calvi sont toujours mobilisés en raison d’un léger vent présent sur zone, bien qu’aucun point sensible ne soit menacé.