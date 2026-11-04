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Météo : la Corse bascule en vigilance orange pluie-inondation, plusieurs activités interdites jeudi


La rédaction le Mercredi 4 Novembre 2026 à 16:00

Les deux départements corses seront placés en vigilance orange pluie-inondation dès ce mercredi à partir de 22 heures. Alors que des cumuls de pluie supérieurs à 200 mm sont attendus sur la façade orientale de l'île, la préfecture de Haute-Corse annonce plusieurs mesures de précaution pour la journée de jeudi. Les activités de plein air, les sorties scolaires ou encore l'accès au GR20 seront notamment interdits.



Météo : la Corse bascule en vigilance orange pluie-inondation, plusieurs activités interdites jeudi

La Corse bascule en vigilance orange pluie-inondation à compter de 22 heures ce mercredi. En cause, un épisode de fortes précipitations qui devrait particulièrement toucher la façade orientale de l'île au cours des prochaines heures.

Selon les prévisions de Météo-France, les pluies, qui se sont déjà renforcées ce mercredi, devraient se maintenir tout au long de la journée de jeudi 5 novembre, avec des cumuls pouvant dépasser les 200 mm. Une situation d'autant plus préoccupante que ces précipitations interviennent après un précédent épisode pluvieux intense, favorisant ainsi les phénomènes de ruissellement et les risques d'inondation.

Face à cette situation, la préfète de la Haute-Corse a réuni les membres du Centre opérationnel départemental (COD) afin de faire un point sur l'évolution de l'épisode et de définir les mesures à mettre en œuvre. À l'issue de cette réunion, plusieurs interdictions ont été décidées pour la journée de jeudi. Les activités de plein air et les sorties scolaires seront ainsi interdites, tout comme les activités en eau vive et la fréquentation des abords des cours d'eau. L'accès au GR20 sera également interdit. La préfète appelle par ailleurs les randonneurs déjà engagés sur le sentier à rester à l'abri dans les refuges.

Dans le même temps, les maires des communes ont été invités à pré-activer leurs plans de sauvegarde, tandis que les responsables des campings doivent identifier des zones de mise à l'abri.

La préfecture de Haute-Corse recommande également à la population d'éviter tout déplacement non indispensable durant la journée de jeudi et de privilégier, dans la mesure du possible, le télétravail.

Enfin, les services de l'État rappellent les consignes de prudence à respecter durant cet épisode, notamment de ne pas s'engager sur une route immergée, de se tenir éloigné des cours d'eau et de respecter les éventuelles déviations mises en place. Les habitants sont également invités à suivre l'évolution de la situation météorologique et les informations relatives à l'état du réseau routier sur le site Inforoutes de la Collectivité de Corse.





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