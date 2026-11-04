Prix de l'immobilier ancien en Corse : il recule à Bastia mais résiste à Ajaccio

Après plusieurs années de hausse, le marché immobilier ancien semble reprendre son souffle sur l’île. Entre janvier et octobre 2026, le prix moyen affiché atteint 4 962 euros le mètre carré en Corse, en baisse de 2,3 % sur un an. Dans le même temps, le nombre de biens proposés à la vente progresse de 5,6 %, avec près de 12 000 annonces recensées. À Bastia, le prix moyen affiché s’établit à 3 519 euros le mètre carré, soit un recul de 6,1 % sur un an. Le budget moyen demandé pour un bien atteint 264 911 euros, en baisse de 11 %. Des chiffres que nuance Alexandra Pantalacci, responsable des ventes et co-gérante de l'agence immobilière du Palais, indépendante à Bastia. Dans le centre ancien, elle observe bien un ralentissement, mais moins marqué que celui annoncé par l’étude: "Il y a une légère baisse, mais elle n’est pas aussi importante que les 6 % annoncés", explique-t-elle.





Dans le cœur de ville, la demande reste relativement constante. Une clientèle plutôt âgée recherche des appartements proches des commerces et des services, tandis que les jeunes ménages avec enfants se tournent davantage vers les maisons et des quartiers comme Toga. Pour la professionnelle, l’évolution des taux d’emprunt explique en partie ce ralentissement. Après avoir tourné autour de 1 % en 2021 et 2022, ils se situent désormais plutôt entre 3 et 4%, réduisant la capacité d’achat des ménages. Pour autant, les acquéreurs ne sont pas absents. L’agence a récemment accompagné l’achat d’un T2 à rénover pour environ 140 000 euros par un jeune homme de moins de 35 ans. Alexandra Pantalacci rappelle toutefois que les prix varient fortement selon l’état du logement, l’étage, la vue ou encore la présence d’un ascenseur. Autant de critères qui rendent les moyennes parfois difficiles à interpréter.

