Le « Plus Grand Musée de France » repart à la chasse aux trésors en péril en Corse

Et si un trésor oublié se cachait dans votre commune ? Pour la 6e année, La Sauvegarde de l’Art Français et Allianz France repartent à la recherche des œuvres du patrimoine local qui mériteraient une seconde jeunesse. Jusqu’au 31 janvier prochain, les Corses sont ainsi invités à ouvrir l’œil et à signaler les tableaux, sculptures ou encore objets de mémoire menacés par le temps.



Lancée en 2013 par La Sauvegarde de l’Art Français, la campagne du « Plus Grand Musée de France » entend « impliquer la société civile dans la préservation du patrimoine mobilier public, richesse de nos communes ». Depuis 2021, l'opération prend la forme d'un grand concours ouvert au public en partenariat avec Allianz France.



« Tableaux, sculptures, objets industriels ou de mémoire… chaque territoire cache des trésors fragiles », soulignent les organisateurs en rappelant que l’objectif de cette opération est d’identifier dans chaque région une œuvre publique nécessitant une restauration. Après une première phase de propositions, un jury composé de représentants d’Allianz France, de La Sauvegarde de l’Art Français, de conservateurs et d’experts sélectionnera les finalistes courant février. Le public sera ensuite appelé à voter au mois de mars 2027 pour désigner les lauréats.



À la clé, 8 000 euros seront attribués à l’œuvre choisie dans chacune des 16 régions afin de financer sa restauration. Une aide qui doit permettre à ces pièces parfois oubliées de « retrouver ainsi leur place dans la vie locale », mais aussi d'apporter « une réponse et un soutien concret auprès des maires, des associations et des habitants, qui se mobilisent chaque jour pour préserver et transmettre l’histoire de leurs villes et villages ».





Plus de 10 000 votes en Corse l'an dernier



Et les Corses semblent particulièrement attachés à leurs trésors. Lors de la précédente édition, plus de 10 000 votes avaient été enregistrés sur l'île. C'est finalement un tableau conservé dans l'église Saint-Bernardin-de-Sienne de Matra, La Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue et Saint Roch, qui avait remporté le concours en Corse. Attribuée au peintre Francesco Carli et datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'œuvre avait recueilli 46 % des suffrages, soit 6 923 votes, avant d'être officiellement primée le 4 juin dernier. Elle avait ainsi obtenu les 8 000 euros nécessaires au lancement de sa restauration.



Pour tenter de lui succéder, les habitants ont jusqu'au 31 janvier 2027 pour identifier une ou plusieurs œuvres accessibles gratuitement au public et ayant besoin d'être restaurées, puis proposer leur candidature. Les œuvres retenues seront ensuite départagées par le vote du public au mois de mars.