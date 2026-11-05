A màghjina - A marinella di L'Isula sott'u ventu frescu di nuvembre...
Novembre souffle sur la Marinella de L’Isula. Sous un ciel chargé de nuages, le vent frisquet balaie la promenade et soulève les vagues qui viennent mourir sur la plage. La mer se froisse, les montagnes s’assombrissent et la Balagne dévoile son visage d’automne, entre lumière fugace et premiers frissons de l’hiver
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