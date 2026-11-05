Météo : La Corse en vigilance orange pluie-inondation, la région de Porto-Vecchio sous les eaux après une nuit de fortes pluies

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la Corse dans la nuit ont provoqué d'importantes inondations dans la région de Porto-Vecchio, où la situation est particulièrement compliquée ce jeudi matin. Le Service d'incendie et de Secours de Corse-du-Sud fait ainsi état « d'importantes inondations » dans les secteurs de Tenda, Balla et Murateddu, mais aussi sur la RT 10 en direction de Bonifacio, « avec des cours d'eau sortis de leurs lits, des routes difficilement praticables et des phénomènes de courant fort ».
Plusieurs habitations ont notamment été touchées par une importante montée des eaux à l'intérieur, particulièrement à Murateddu, tandis que des véhicules se sont retrouvés piégés sur les chaussées. Au petit matin, les sapeurs-pompiers faisaient déjà état de plus d'une trentaine d'évacuations vers le COSEC de Porto-Vecchio et de plus de 15 interventions toujours en cours. Selon la préfecture de Corse-du-Sud, depuis le début de l'épisode ce sont en tout 73 personnes qui ont été évacuées et mises à l'abri au COSEC, tandis que d'autres ont également été mises en sécurité. Les secours sont pour leur part mobilisés sur une vingtaine d'interventions, principalement dans les secteurs de Sotta, Murateddu et Tenda. Des inondations provoquées par des précipitations particulièrement importantes, avec des cumuls atteignant déjà 150 mm par endroits, notamment dans le secteur de Porto-Vecchio et au sud de Solenzara.
Le réseau routier très perturbé dans l'Extrême-Sud
Au regard de la situation, plusieurs établissements scolaires resteront fermés ce jeudi, notamment à Porto-Vecchio, Lecci, Sotta et Figari.
De son côté le préfet de Corse-du-Sud a décidé d'activer le centre opérationnel départemental afin de coordonner l'action des différents services mobilisés. La commune de Porto-Vecchio a également déclenché son plan communal de sauvegarde. Un message FR-Alert est par ailleurs diffusé depuis 7 heures aux personnes présentes sur les communes de Porto-Vecchio et de Sari-Solenzara.
Et la situation pourrait encore se dégrader au cours des prochaines heures. Selon la préfecture, les précipitations devraient en effet se poursuivre toute la matinée en se décalant progressivement vers les reliefs de l'Alta Rocca. Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourraient ainsi atteindre 250 mm.
De fortes pluies également attendues en Haute-Corse
En Haute-Corse aussi, les autorités se préparent à un épisode pluvieux particulièrement intense. Placé en vigilance orange pluie-inondation depuis 6 heures ce jeudi, le département pourrait connaître des cumuls de 250 à 350 mm dans le Fiumorbo d'ici vendredi midi. Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin la préfecture indique en effet que « sous l'effet d'un flux de secteur Est, les précipitations se renforcent et se concentrent principalement sur les reliefs, notamment dans les secteurs de Corte et de la Castagniccia, ainsi que sur l'ensemble de la façade orientale de l'île ». Les intensités pourraient atteindre 20 à 40 mm par heure, avec « des pointes localisées susceptibles de dépasser 50 à 70 mm en une heure ».
Selon la préfecture de Haute-Corse, près de 240 sapeurs-pompiers, 30 gendarmes et trois sections de CRS se tiennent prêts à intervenir, tandis que cinq camions toutes roues motrices de la gendarmerie ont été prépositionnés dans les secteurs les plus exposés. La préfète a également décidé d'activer le centre opérationnel départemental à 7 heures afin de coordonner l'action des différents services.
Par mesure de précaution, 12 établissements scolaires répartis sur six communes de Haute-Corse sont fermés ce jeudi, et certaines lignes de transport scolaire ont également été suspendues. Les activités de plein air, les sorties scolaires, les activités en eau vive et la fréquentation des abords des cours d'eau sont par ailleurs interdites, tout comme l'accès au GR20. Les randonneurs sont pour leur part invités à rester à l'abri dans les refuges.
Alors que les précipitations devraient se poursuivre au moins jusqu'à vendredi midi, les autorités appellent la population à la plus grande prudence et demandent de limiter les déplacements au strict nécessaire.
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