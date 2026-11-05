Météo : La Corse en vigilance orange pluie-inondation, la région de Porto-Vecchio sous les eaux après une nuit de fortes pluies

Sur les routes, la situation est également très compliquée ce jeudi matin, en particulier au sud de Porto-Vecchio. À Lecci, entre Cala Rossa et Saint-Cyprien, plusieurs axes sont submergés, tout comme le pont de Bala, sur la route de Murateddu. La RD 468, au niveau du pont de l'Osu et du secteur du Figuier, ainsi que les RD 459, 159 et 59 sont notamment fermées à la circulation. La RT 10 est également perturbée à la sortie nord de Porto-Vecchio, dans le secteur de La Trinité.



Au regard de la situation, plusieurs établissements scolaires resteront fermés ce jeudi, notamment à Porto-Vecchio, Lecci, Sotta et Figari.



De son côté le préfet de Corse-du-Sud a décidé d'activer le centre opérationnel départemental afin de coordonner l'action des différents services mobilisés. La commune de Porto-Vecchio a également déclenché son plan communal de sauvegarde. Un message FR-Alert est par ailleurs diffusé depuis 7 heures aux personnes présentes sur les communes de Porto-Vecchio et de Sari-Solenzara.



Et la situation pourrait encore se dégrader au cours des prochaines heures. Selon la préfecture, les précipitations devraient en effet se poursuivre toute la matinée en se décalant progressivement vers les reliefs de l'Alta Rocca. Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourraient ainsi atteindre 250 mm.