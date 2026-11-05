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Ajaccio : Une charge explosive endommage la façade des locaux de la Corsica Linea


le Jeudi 5 Novembre 2026 à 08:40

Une charge explosive placée devant les locaux de la Corsica Linea a endommagé la façade du bâtiment située boulevard du roi Jérôme vers 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, indique la procureure de la République d’Ajaccio. Deux véhicules ont également été dégradés.



(Photo : Paule Santoni)
(Photo : Paule Santoni)
La devanture des locaux de la Corsica Linea situés boulevard du roi Jérôme a Ajaccio a été endommagée par une charge explosive, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 2 heures du matin, indique la procureure de la République d’Ajaccio, Fanny Floquet.
 
« Deux véhicules ont également été dégradés par l’explosion », ajoute-t-elle. 
 
Aucune victime n’est à déplorer. 

La compagnie maritime n'a pas réagi pour l'heure. 





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