Ajaccio : Une charge explosive endommage la façade des locaux de la Corsica Linea

La devanture des locaux de la Corsica Linea situés boulevard du roi Jérôme a Ajaccio a été endommagée par une charge explosive, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 2 heures du matin, indique la procureure de la République d’Ajaccio, Fanny Floquet.
« Deux véhicules ont également été dégradés par l’explosion », ajoute-t-elle.
Aucune victime n’est à déplorer.
La compagnie maritime n'a pas réagi pour l'heure.
« Deux véhicules ont également été dégradés par l’explosion », ajoute-t-elle.
Aucune victime n’est à déplorer.
La compagnie maritime n'a pas réagi pour l'heure.
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