Ajaccio - Ange Pantaloni, ancien adjoint au maire chargé des sports, est décédé à 86 ans

"C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition d’Ange Pantaloni dont je veux saluer la mémoire. Enseignant, il a consacré une grande partie de sa vie au service des autres, au service du bien public et de la politique dans une totale fidélité au Parti Socialiste dont il fût un dirigeant énergétique et redouté par la force de ses convictions et sa pugnacité. A ce titre il fût l’un des artisans, avec d’autres, de l’union de la gauche qui a permis aux forces de progrès de diriger Ajaccio pendant deux mandatures. Cette victoire lui a permis d’être mon adjoint chargé du sport, lui permettant de mettre en pratique ses convictions progressistes et sa passion du sport, et plus particulièrement du football. Il a associé son nom, et celui de toute la majorité de l’époque à la réalisation du Palatinu dont on mesure aujourd’hui l’importance pour la vie culturelle, sociale et sportive de notre ville. Cette réalisation est aussi une trace de son engagement et de son amour pour notre ville, qu’il partageait avec son village de naissance Bastelica.

J’ai une pensée pour tous ceux qu’il rejoint au terme de ce grand voyage, et j’ai une pensée pour tous ceux qui poursuivent le chemin qu’il a dessiné et emprunté, d’abord ses enfants et petits enfants, sa famille et ses compagnons de combat politique.

Je leur adresse à tous mes plus sincères condoléances et toute ma sympathie."