Ajaccio - Ange Pantaloni, ancien adjoint au maire chargé des sports, est décédé à 86 ans

Né le 29 avril 1940 à Bastelica, Ange Pantaloni avait exercé les fonctions de cinquième adjoint au maire d'Ajaccio, chargé des animations et manifestations sportives, au sein de l'équipe municipale de Simon Renucci. Engagé au Parti socialiste, il avait notamment participé à l'organisation de nombreuses manifestations populaires et sportives, dont les animations accompagnant le passage du Tour de France en Corse en 2013.
Avant son engagement municipal, Ange Pantaloni avait été instituteur à Vescovato. Il avait notamment contribué à l'épanouissement sportif du jeune Charles Orlanducci, qui allait devenir le capitaine emblématique du SEC Bastia lors de son épopée européenne en Coupe UEFA en 1978.
Père d'Olivier Pantaloni, ancien joueur et entraîneur de l'AC Ajaccio, aujourd'hui à la tête de l'OGC Nice, il a reçu un hommage du club azuréen, qui a annoncé que ses joueurs porteraient un brassard noir dimanche lors de leur déplacement à Angers.
Les obsèques d'Ange Pantaloni seront célébrées vendredi 6 novembre à 14 heures en l'église de Bastelica, suivies de l'inhumation au cimetière du village.
Avant son engagement municipal, Ange Pantaloni avait été instituteur à Vescovato. Il avait notamment contribué à l'épanouissement sportif du jeune Charles Orlanducci, qui allait devenir le capitaine emblématique du SEC Bastia lors de son épopée européenne en Coupe UEFA en 1978.
Père d'Olivier Pantaloni, ancien joueur et entraîneur de l'AC Ajaccio, aujourd'hui à la tête de l'OGC Nice, il a reçu un hommage du club azuréen, qui a annoncé que ses joueurs porteraient un brassard noir dimanche lors de leur déplacement à Angers.
Les obsèques d'Ange Pantaloni seront célébrées vendredi 6 novembre à 14 heures en l'église de Bastelica, suivies de l'inhumation au cimetière du village.
L'hommage de Simon Renucci
"C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition d’Ange Pantaloni dont je veux saluer la mémoire. Enseignant, il a consacré une grande partie de sa vie au service des autres, au service du bien public et de la politique dans une totale fidélité au Parti Socialiste dont il fût un dirigeant énergétique et redouté par la force de ses convictions et sa pugnacité. A ce titre il fût l’un des artisans, avec d’autres, de l’union de la gauche qui a permis aux forces de progrès de diriger Ajaccio pendant deux mandatures. Cette victoire lui a permis d’être mon adjoint chargé du sport, lui permettant de mettre en pratique ses convictions progressistes et sa passion du sport, et plus particulièrement du football. Il a associé son nom, et celui de toute la majorité de l’époque à la réalisation du Palatinu dont on mesure aujourd’hui l’importance pour la vie culturelle, sociale et sportive de notre ville. Cette réalisation est aussi une trace de son engagement et de son amour pour notre ville, qu’il partageait avec son village de naissance Bastelica.
J’ai une pensée pour tous ceux qu’il rejoint au terme de ce grand voyage, et j’ai une pensée pour tous ceux qui poursuivent le chemin qu’il a dessiné et emprunté, d’abord ses enfants et petits enfants, sa famille et ses compagnons de combat politique.
Je leur adresse à tous mes plus sincères condoléances et toute ma sympathie."
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