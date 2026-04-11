Ligue 3 - Le Sporting Club de Bastia décroche sa première victoire à Furiani (2-0)

SC Bastia : 2 – Quevilly : 0 (mi-temps 0-0)

Stade Armand-Cesari.

Buts : Boumaaoui (49ème), Garnier (90+4)

Arbitre: Edgar Barenton

Avertissements :

SC Bastia :Boumaaoui (52ème), Douce (79ème)

Quevilly : Gazzaoui (24ème), Ruiz (35ème), Tchichembé (88ème)



SC Bastia

De Percin, Zilliox, Douce, Roncaglia, Akueson, Makalou (Petrignani 74ème), Zaouai (Meillière 85ème), Boumaaoui (Rodrigues 62ème), Eickmayer (Belal 73ème), Fall, Tamba (Garnier 62ème). Entraineur: Michel Moretti





Quevilly

Silistrie, Hamdi, Thérésin, Mopila, Coutinho (Tchitchembé 81ème), Sarr, Diaby, Ruiz (Ros 81ème), Gazzaoui, Capuano, El Kaddouri (Rosa 81ème) (. Entraineur: Gabriel Santos





Pour la troisième « première » de Michè Moretti sur le banc bastiais, les Turchini ont certes montré plus d’envie et d’intentions dès l’entame du match dans l’animation offensive. Face aux Normands, Hamidou Makalou, Alexandre Zaouai ou encore Noah Zilliox, à droite, n’ont pas hésité à faire preuve de plus de créativité dans les 30 derniers mètres. Des actions souvent gâchées par un manque de justesse technique et de maîtrise de balle, dont profitera Quevilly pour contrer. Au quart d’heure de jeu, une première parade de Théo de Percin sauvera une tête piquée sur sa ligne.

Il faudra attendre la 21e minute de jeu pour voir Alexandre Zaouai cadrer une première tête face à Mathys Silistrie, le portier normand.

Dans la foulée, l’ouverture du score bastiaise sera complètement avortée par un mauvais contrôle de Daouda Tamba, très, très bien servi aux six mètres par Alexandre Zaouai. La suite ne sera qu’une série de tentatives maladroites côté bastiais. Heureusement pour les Turchini, l’animation défensive est moins à la peine. L’arbitre de la rencontre, Edgar Barenton, sifflera la fin de la première mi-temps sur un score logique de 0 à 0.





Au retour des vestiaires, les Bastiais renoueront avec leurs intentions offensives, avec des tentatives de frappes à 20 mètres de Joachim Eickmayer ou encore d’Alexandre Zaouai. De quoi maintenir la pression sur les joueurs de QRM.

Stratégie payante : à la 49e minute, Daouda Tamba sert en retrait Mohamed Boumaaoui, qui, seul aux six mètres, ouvrira le score pour les Bastiais (1-0). À l’heure de jeu, seul face au portier normand, Hamidou Makalou manquera de faire le break.

Sur le banc, Daouda Tamba laissera sa place à Erawan Garnier. Le buteur Mohamed Boumaaoui sortira pour Clément Rodrigues. Ce dernier ratera l’occasion, dès ses premiers ballons, de creuser l’écart… Symptôme d’une animation offensive bastiaise qui se cherche encore.

Les entrées de Matteo Petrignani (Makalou) et Lakhdar Belal (Eickmayer), à la 73e minute, apporteront un peu plus de fraîcheur. Erawan Garnier doublera le score dans les arrêts de jeu ! (2-0).

Au coup de sifflet final, les Bastiais ont enfin pu célébrer leur première victoire à domicile de la saison et quitter Armand-Cesari avec les trois points.









