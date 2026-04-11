Le nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse en Corse au troisième trimestre

Le nombre de demandeurs d’emploi est reparti légèrement à la hausse en Corse cet été. Selon les données du marché du travail du troisième trimestre 2026 publiées par la Dreets, 22 020 personnes sont en moyenne inscrites à France Travail dans les catégories A, B et C, c'est-à-dire qu'elles sont tenues de rechercher un emploi. Parmi elles, 14 440 sont sans emploi, tandis que 7 570 exercent une activité réduite.



Sur trois mois, la tendance est donc à une légère augmentation. « Au 3e trimestre 2026, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social (catégories A, B, C, D, E) croît de 0,9 % (+230) et reste stable sur un an », indique ainsi la Dreets. Pour les seules catégories A, B et C, la hausse atteint 1 % sur le trimestre et 0,2 % sur un an.



La progression est un peu plus importante chez les demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité. « Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A croît de 1,6 % (+230) ce trimestre et baisse de 0,8 % sur un an », relève la Dreets. Une évolution qui reste toutefois plus favorable que celle enregistrée au niveau national où cette même catégorie progresse de 0,9 % sur le trimestre et de 2,1 % sur un an.



La situation n'est cependant pas tout à fait la même dans les deux départements. En Haute-Corse, 11 760 personnes sont inscrites dans les catégories A, B et C, dont 7 450 sans aucun emploi. « Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C croît de 1,4 % (+160) sur le trimestre et augmente de 0,3 % sur un an », détaille la Dreets. Dans le même temps, le nombre d'inscrits en catégorie A progresse de 1,6 % en trois mois, mais recule de 2,1 % sur un an.



La hausse est moins marquée en Corse-du-Sud où 10 250 demandeurs d'emploi sont inscrits dans les catégories A, B et C. Parmi eux, 6 990 sont sans emploi et 3 260 exercent une activité réduite. « Le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C augmente de 0,5 % (+50) sur le trimestre et reste stable sur un an », note la Dreets. Pour la seule catégorie A, en revanche, la hausse atteint 1,6 % sur le trimestre et 0,6 % sur un an.



Au-delà de cette évolution trimestrielle, les chiffres font également apparaître une progression du chômage de longue durée. Au troisième trimestre, 7 280 demandeurs d'emploi sont inscrits depuis un an ou plus dans les catégories A, B et C en Corse, contre 6 310 un an auparavant. Leur nombre a ainsi augmenté de 15,4 % en douze mois et ils représentent désormais 33,1 % de l'ensemble des inscrits, contre 28,7 % au troisième trimestre 2025.



Une hausse particulièrement sensible en Corse-du-Sud où 3 140 personnes sont inscrites depuis au moins un an, soit 20,8 % de plus qu'à la même période en 2025. Leur poids est passé de 25,4 % à 30,6 % des demandeurs d'emploi en un an. En Haute-Corse, ils sont désormais 4 140, en progression de 11,6 %, et représentent 35,2 % des inscrits.



Ces chiffres restent toutefois à manier avec quelques précautions depuis la réforme de France Travail. « Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, les demandeurs et bénéficiaires du RSA, les jeunes en recherche d’emploi suivis par les missions locales, les personnes en situation de handicap suivies par Cap emploi sont systématiquement inscrits à France Travail à compter de janvier 2025 », rappelle la Dreets. Deux nouvelles catégories statistiques ont notamment été créées pour tenir compte de ces changements.



Pour tenter de mesurer les évolutions sans cet effet lié aux nouvelles inscriptions, la Dreets publie donc également une série excluant ces nouveaux publics. Sur ce périmètre, « au 3e trimestre 2026 en Corse, le nombre moyen d’inscrits hors bénéficiaires du RSA et hors jeunes en parcours (CEJ, Pacea, AIJ) augmente de 1,5 % » pour la catégorie A. Mais sur un an, leur nombre diminue de 3,3 %. Pour les catégories A, B et C réunies, la hausse est limitée à 0,4 % sur le trimestre et le recul atteint 2,6 % sur un an.