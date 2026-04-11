Football National 2 : Corte accueille Auxerre et espère enfin une première victoire

À Saint-Jean-Le Blanc il y a quinze jours, les Cortenais ont ouvert la marque et fait le jeu parfait durant 80 minutes. Et une fois encore les dix dernières de la partie ont été fatales. « Nous avons eu quatre belles occasions et nous ne sommes pas parvenus à faire le break. À la fin nous avons payé cash et nous nous sommes effondrés. Lorsque nos adversaires ont égalisé les gars ont douté. Lorsque la situation est mauvaise et que vous occupez la dernière place du classement général, il suffit de peu pour perdre ses moyens. C’est ce qu’il s’est produit à Saint-Jean-Le Blanc. Nous avons dominé toute la rencontre et malgré nos occasions pour prendre définitivement le dessus sur nos adversaires, nous avons manqué de réussite sur le dernier ballon. Dans ces situations c’est toujours comme ça. Et ce qui devait arriver est arrivé. Certes, nous ne méritions pas de prendre trois buts après la prestation que nous avions réalisée. Mais voilà, le résultat est là, cruel. Les joueurs continuent de garder le moral et travaillent durs pour tenter de faire tourner la roue dans le bon sens. Espérons que face à Auxerre, une très grosse cylindrée de ce championnat, nous parvenions à provoquer cette chance qui nous fuit depuis le début de la saison », explique Jean-Marc Sauli, martelant que seule la victoire sera importante. « Face à Auxerre seul comptera le résultat. Peu importe la manière, nous devons gagner et c’est tout », insiste le coach.



Pour cela, il espère beaucoup de hargne de la part de ses joueurs à qui il a soutenu qu’il ne fallait pas penser « que nous recevions Auxerre ». « C’est une équipe comme une autre. Vous avez prouvé que vous aviez les moyens de bien faire dans ce championnat. Il faut oublier Auxerre, il faut oublier tous nos précédents résultats. Le championnat commence aujourd’hui pour nous en recevant cette formation que nous devons battre absolument », lance-t-il à l'adresse de son équipe.



Certes, la rencontre s’annonce très compliquée pour les Cortenais face à une formation qui joue le haut du tableau. On connaît la force et la qualité du centre de formation auxerrois qui a donné de nombreux professionnels, des internationaux et même des champions du monde. Mais ces notions sont à mettre de côté. « Nous devons produire notre jeu tel que nous le proposons depuis le début de la saison, nous appliquer dans le dernier geste, être solidaires et rigoureux en défense. Ce n’est que dans ces conditions que la chance tournera enfin en notre faveur. Peu importe la manière, seul le résultat comptera demain », a conclu Jean-Marc Sauli.



La rencontre débutera à 19 heures sur le stade Santos Manfredi et les joueurs cortenais attendent le soutien de leur public pour les mener jusqu’à la victoire.

