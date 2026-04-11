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A maghjina - Sopra à Canaglia


La rédaction le Vendredi 30 Octobre 2026 à 07:05

Au-dessus de Canaglia, la vallée du Manganellu dévoile ses reliefs couverts de pins et de maquis. Un écrin de verdure au cœur des montagnes corses, baigné par la lumière d’automne.
Si, comme Joseph Dornbusch, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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