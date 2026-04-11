A maghjina - Sopra à Canaglia
La rédaction le Vendredi 30 Octobre 2026 à 07:05
Au-dessus de Canaglia, la vallée du Manganellu dévoile ses reliefs couverts de pins et de maquis. Un écrin de verdure au cœur des montagnes corses, baigné par la lumière d’automne.
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(Photo : Joseph Dornbusch)